Общество

День строителя отмечают во второе воскресенье августа

Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя.

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Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя"» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.

Лаконичность Указа Президиума Верховного Совета СССР является доказательством того, что День строителя появился отнюдь не случайно, и что его появление подразумевалось и готовилось. Вот как его комментировали газеты:

Новым проявлением заботы партии и правительства о строителях является принятое 23 августа 1955 года Постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства». Это постановление со всей полнотой и ясностью анализирует состояние строительства, определяет дальнейшие пути широкой индустриализации строительного дела» ("Строительная газета", 7 сентября 1955 года).

Строительное ремесло и искусство зодчества всегда ценились на Руси и в других странах, пишет Calend.ru. Ведь развитие любого населенного пункта зависит от возведения жилых, общественных и культурных зданий и сооружений. Без массового строительства невозможно представить себе ни одно развитое государство. Поэтому появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли.