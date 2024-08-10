Общество

Почти 70 квартир в новых домах закупили в Пскове для детей-сирот

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой города Пскова Борисом Елкиным вопросы обеспечения жильем детей-сирот, модернизации дорожной инфраструктуры и развития спорта. Рабочая встреча прошла в правительстве Псковской области сегодня, 12 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Борис Елкин рассказал соблюдения прав граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилье. По его словам, в этом году псковичам будет предоставлено 68 квартир. Все — в новых домах: на улицах Юности, Алексея Алехина, Северной, Ижорского Батальона, Героя России Досягаева (деревня Борисовичи Псковского района), в Александровском проезде (деревня Портянниково Псковского района). «Контракты заключены. Ввод жилья в эксплуатацию запланирован на конец года, после чего квартиры будут переданы гражданам», — отметил он.

Кроме того, администрация города провела работу с застройщиками относительно следующего периода. По словам Бориса Елкина, в 2025 году для граждан этой категории планируется закупить 45 квартир. Контракты уже в стадии заключения. «Учитывая тот факт, что некоторые дома будут введены в эксплуатацию до окончания 2025 года, квартиры буду передаваться детям-сиротам постепенно в течение года», — добавил он.

Еще одна тема встречи — модернизация дорожной инфраструктуры областного центра. Губернатор Михаил Ведерников расспросил о завершении ряда крупных проектов: ремонт Крестовского шоссе, улиц Юбилейной и Николая Васильева.

Еще несколько участков дорог в городе будут сданы в ближайшее время. Подходит к концу ремонт участка улицы Ипподромной. Основные работы также выполнены на улице Розы Люксембург: проведено асфальтирование проезжей части и уложены тротуары. Впереди — нанесение разметки и благоустройство прилегающей территории. Готовность дорожного покрытия на улице Яна Фабрициуса составляет более 90%, строительство тротуаров завершено. «Если хватит средств, то в нормативное состояние будет приведено и пересечение с улицей Вокзальной», — добавил Борис Елкин.

На проспекте Энтузиастов, несмотря на двухлетний контракт, работы могут быть выполнены досрочно. «Подрядчик готов завершить работы уже в этом году», — подчеркнул глава Пскова. Он отметил, что сложностей с ремонтом дорог в городе нет: «Сезон активных работ продолжается. Некоторые подрядчики уже готовятся к реализации проектов в рамках использования лимитов следующего года».

В завершение встречи Борис Елкин также отчитался перед губернатором о сдаче «умной» спортивной площадки в парке 300-летия прокуратуры на улице Никольской в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

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«Площадка уже пользуется большой популярностью у жителей Пскова и Псковского района. Приняли решение усовершенствовать это место, и уже в ближайшее время здесь появятся объекты торговли. Площадка находится в непосредственной близости к скейт-парку. Постараемся объединить эти пространства», — рассказал глава города.

Михаил Ведерников обратил внимание, что этот спортивный объект рассчитан, в том числе, на посещение его школьниками в рамках уроков физкультуры и дополнительных занятий, и попросил учесть это в графике работы площадки. Борис Елкин согласился, что на Завеличье не так много спортивных объектов, поэтому скоро здесь появятся объявления с графиком свободного посещения площадки и проведения тренировок организованными группами.