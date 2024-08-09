Спорт

Открытие ФОКОТа на улице Никольской в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) открылся на улице Никольской в деревне Родина Псковского района 9 августа, в преддверии Дня физкультурника. Многофункциональный спортивный комплекс расположился в парке 300-летия прокуратуры России.

На церемонии открытии присутствовали глава города Пскова Борис Ёлкин, прокурор Псковской области Андрей Мошков и исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров. Также новые спортивные площадки испробовали воспитанники спортивных школ «Ника», «Бригантина» и «Юниор».

ФОКОТ включает в себя футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, тренажёры для воркаута и стол для настольного тенниса. Подробнее о новом спортивном комплексе – в фоторепортаже Александра Елисеева.