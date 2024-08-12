Общество

«Дневной дозор»: Реально ли победить коррупцию?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему возможности полной ликвидации коррупции. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Борьбу с коррупцией в России всё больше граждан воспринимают как совершенно бесполезное занятие. Еще Салтыков-Щедрин говорил: «Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют». С тех пор, по мнению многих россиян, мало что изменилось: «Какого чиновника и в каком ведомстве не ткни - взяточник». Да, стричь под одну гребёнку всех и вся, разумеется, неправильно. Однако новости о выявленных коррупционерах, которые в последнее время активно тиражируются СМИ, лишь подкрепляют эту народную теорию.

У некоторых граждан на этом фоне повальных задержаний нечистых на руку чинуш даже создаётся впечатление, что правоохранительные органы прекрасно знают о том, где и на каких постах сидят взяточники. Но почему-то годами ничего не предпринимают, словно ожидая некоей «отмашки сверху», копят доказательства в папках на полках, чтобы затем, в час икс, вывалить всё и сразу.

Именно эту модель поведения, говорят некоторые обозреватели, продемонстрировала история с Минобороны. Там, после того, как ушёл в отставку министр, вдруг выяснилось, что многие и заместители, и генералы, и руководители департаментов замешаны в коррупции. Последовала череда задержаний, скандальных раскрытий коррупционных преступлений, критики, обсуждений и, конечно, возмущений. Почему? Да просто взяточники находились «в разработке» по 5, а то и по 7 лет, о чем свидетельствуют пресс-релизы правоохранителей. Совершали преступления, но при этом находились на воле и на своих постах. Стало быть, не было этакой политической отмашки и команды сверху, мол, «задержать», рассуждают люди.

Так ли это? Почему нельзя реально бороться с коррупцией? Действительно ли нужно ждать команды сверху, чтобы «достать папочку» на очередного коррупционера с полки? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Если рассматривать историю человечества, коррупция процветала «во все времена и во всех народах». На этот факт указал Михаил Иванов - председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», более 20 лет проработавший в органах МВД СССР и Российской Федерации. Коррупционные дела, действительно, расследуют, по словам собеседника, долго и кропотливо. Эта работа, естественно, занимает время.

«Создать идеальное общество - это практически невозможно. Корыстная заинтересованность всегда присутствует, от разделения первобытного строя, еще с тех времен, когда пошло расслоение. То, что проходит оперативная работа по сбору определенных материалов на тех или иных граждан или чиновников, - это вполне естественно. Нельзя же, например, за одно слово человеку предъявить обвинение, оно может быть необоснованным. Обычно собирается пакет документов, а потом уже, при наличии объективных оснований, выносится постановление о возбуждении дела и принятии дальнейших процессуальных мер. Извините, я 25 лет отработал в следственных органах. Когда я начинал работать, мне тоже казалось, что когда-то наступит конец. Но конца нет, ушел на пенсию, а все продолжается тем же курсом».

К слову, вопрос о перспективах победы над коррупцией натолкнул Михаила Иванова на мысли об истории. «Люди хотели и Город Солнца создать, где всё будет идеалистически, как в раю. Но извините, и в раю Адам яблоко съел. Хотя ему и запрещали», - поделился размышлениями собеседник.

Экс-начальник УВД по Псковской области, генерал-майор полиции Борис Говорун, тем временем, признался, что от новостей о коррупционерах и их деяниях, внутри у него всё кипит. А вот вопрос о том, как реально победить коррупцию, у собеседника вызвал смех. По его словам, для того, чтобы это явление исчезло, должно сойтись много факторов. Ну а пока ситуация выглядит так...

«Это уже не борьба, это безвыходное положение, тупик. Вот если вы имеете в виду министерство обороны, это уже, как говорится, точка кипения, дальше уже нельзя было терпеть всё это безобразие. Такие люди, с такими погонами, секретоносители выезжали за границу. Все, кто должен был знать, об этом знали, но почему-то не пресекали, с кем они вращались, на каких яхтах. Это же всё известно было. Для этого, во-первых, нужно желание ее (коррупцию - ред.) победить, настрой определенный, смелость и не бояться взять ответственность за последствия. Кто ее создал? Коррупцию. В таких масштабах... Ну, она была, конечно, и в советские времена, но не таких масштабов».

И винить в создании этой непобедимой коррупционной махины Борис Говорун считает правильным само государство. «Что от народа зависит? Народ государство выбирает, оно вот руководит так», - отметил собеседник.

О том, что «при действующем политическом строе коррупцию не победить», - говорит и Николай Кузьмин - депутат Завеличенской волости Псковского района, член Бюро Псковского «Яблока», внесённый Минюстом в список иноагентов. По его мнению, сейчас «все из высших чиновников друг с другом повязаны». И в стране создана некая «круговая порука», при которой тех, кто играет не по правилам, изгоняют.

«Я предполагаю, что на каждого даже высокого чиновника и должностное лицо есть папочка. Потому что я вижу, как некоторые высокопоставленные лица носят куртки по пятьсот тысяч рублей и кроссовки более ста тысяч рублей. И я предполагаю, что это больше, чем их месячная зарплата, это говорит о том, что коррупционная рента дается каждому высшему чину, на этом все держится. К сожалению, по моему мнению, все ветви власти сегодня завязаны на одно лицо, и их цель - это не соблюдение законности и правопорядка, а именно задача, чтобы определенная узкая группа лиц оставалась у власти. Это в первую очередь. И дальше уже интересы граждан, безопасность страны и так далее. В целом коррупцию в России при этом политическом строе не победить».

На каждого коррупционера есть своя папка с компроматом, которая ждёт своего часа, чтобы «сойти с полки». Подобную точку зрения озвучил и экс-главный редактор газеты «Псковский антикоррупционный фронт» Павел Николаев. А вот почему эти папки достают не сразу, по готовности, а только в переломные моменты? Это уже другой вопрос.

«Конечно, есть специальные структуры, которые отслеживают движение на местах, в том числе в ведомствах и министерствах, среди губернаторов. Естественно, есть папки, как правило, это в администрации президента или в ФСБ. Я думаю, что такие папки находятся в администрации президента, потому что туда очень большое количество жалоб, заявлений стекается. Они все там суммируются, и, когда необходимо, их просто достают. Я не понимаю, конечно, почему они не достаются по мере заявления, а достаются именно в какие-то знаковые моменты, в том числе такие, как смена министра обороны. Связано ли это с его отставкой? Давайте говорить прямо, мы же все люди взрослые, я думаю, что это именно конкретно в этой ситуации связано именно с отставкой Шойгу. Поэтому начали поднимать коррупционные дела. То есть их отслеживали, знали, когда, сколько они взяли. И теперь вот начинают. Ее (коррупцию - ред.) можно победить по-китайски. То есть если ввести смертную казнь и расстреливать чиновников, министров за то, что они воруют народные деньги. Или сажать на кол, как в древности, или вешать. Только таким образом, наверное, можно победить коррупцию».

Гуманными методами победить коррупцию нельзя. А методами, которые практикуются в Азии, вроде расстрела коррупционеров, - вполне можно, уверен Павел Николаев.

А вот у председателя Общественного совета при региональном УМВД Джемала Малышева мнение иное. Он отметил, что коррупция была даже при Сталине, известном своими жестокими методами. Будет она и в азиатских странах, пусть не в таких масштабах… Но будет до тех пор, пока не разберутся с причинами взяточничества и не поменяют законодательство. О наличии «папок с компроматом» собеседник рассуждать не взялся, но заверил, что коррупционные дела, действительно, расследуются долго. Ведь нужно на 200% быть уверенным - кого и в чём обвиняешь.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«У нас же буржуазно-капиталистическое общество, где есть прибавочная стоимость и так далее, лишние деньги, такому обществу, как ученые мужи говорят, имманентно присуще свойство - коррупция, потому что, если в одних руках сосредоточатся какие-то большие материальные возможности, а в других их нет, то они перекочевывают, как сообщающиеся сосуды. А что касается того, что длительно проходят эти коррупционные дела, ну понимаете, на таких людей, как в министерстве обороны, надо 200% доказательств набрать, не просто подозревать в чем-то, а буквально 200% доказательств, потому что люди серьезные, репутационные, потери большие в обществе, поэтому надо накапливать доказательства такие, чтобы потом нельзя было говорить о том, что вот там мы думали, мы подозревали. Коррупцию за тысячелетия в летописи человеческой истории нигде никогда не удалось победить. Просто ее надо доводить до психологически социально приемлемого уровня. Многие государства этого добиваются. Дело в том, что у нас молодое государство либеральное, и корни, посаженные теми либеральными 90-ми годами, глубоко сидят, конечно, ну и выкорчевываются потихоньку, как видите».

«Коррупция - опасное явление, которое дискредитирует всю сущность государственного управления», - с таких слов начал уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Взяточничество омбудсмен назвал грубым нарушением прав граждан, а поведение коррумпированных чиновников сравнил с нарушением трудовых обязательств (ведь именно народ является «работодателем» для чиновников - об этом косвенно говорит Конституция).

«Как показывает международная практика, победить коррупцию, к сожалению, невозможно. Но уменьшить это явление возможно. Здесь нужна воля и четкие понятные законы. А самое главное - неотвратимость наказания за преступления. Плохо, когда в стране у нас коррупционные преступления сравнили с экономическими и вместо уголовной ответственности в виде лишения свободы стали заменять это большими повышенными штрафами. Что, как показала практика, не способствовало уменьшению этого явления в стране. Поскольку в любом случае коррупция приводит к ослаблению авторитета государственной власти, создает возможность внешнего воздействия на коррупционных чиновников. А в итоге это либо потеря независимости суверенитета страны или ликвидации такого государства».

То, что в последнее время коррупционные скандалы стали всё чаще всплывать в информационном поле, Дмитрий Шахов не стал связывать с тем, что эти дела ждали своего часа. А объяснил эту тенденцию тем, что лица, «занимающиеся коррупционными делишками», старательно маскируют свои преступления. Информацию о них правоохранители копят и подтверждают железными доказательствами постепенно.

Подводя итог сказанному нашими собеседниками, отметим, что в победу над коррупцией большинство из них сегодня не верит. Часть уверяет, что корни взяточничества в самой государственной системе. Другие сомневаются в существовании каких-то «папок с компроматом» на чиновников и отмечают, что волна задержаний - лишь совпадение. Совпадение, которому предшествовала долгая и кропотливая работа правоохранителей.

Светлана Пикалёва