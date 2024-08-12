«Дневной дозор»: Реально ли победить коррупцию?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему возможности полной ликвидации коррупции. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Борьбу с коррупцией в России всё больше граждан воспринимают как совершенно бесполезное занятие. Еще Салтыков-Щедрин говорил: «Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют». С тех пор, по мнению многих россиян, мало что изменилось: «Какого чиновника и в каком ведомстве не ткни - взяточник». Да, стричь под одну гребёнку всех и вся, разумеется, неправильно. Однако новости о выявленных коррупционерах, которые в последнее время активно тиражируются СМИ, лишь подкрепляют эту народную теорию.
У некоторых граждан на этом фоне повальных задержаний нечистых на руку чинуш даже создаётся впечатление, что правоохранительные органы прекрасно знают о том, где и на каких постах сидят взяточники. Но почему-то годами ничего не предпринимают, словно ожидая некоей «отмашки сверху», копят доказательства в папках на полках, чтобы затем, в час икс, вывалить всё и сразу.
Именно эту модель поведения, говорят некоторые обозреватели, продемонстрировала история с Минобороны. Там, после того, как ушёл в отставку министр, вдруг выяснилось, что многие и заместители, и генералы, и руководители департаментов замешаны в коррупции. Последовала череда задержаний, скандальных раскрытий коррупционных преступлений, критики, обсуждений и, конечно, возмущений. Почему? Да просто взяточники находились «в разработке» по 5, а то и по 7 лет, о чем свидетельствуют пресс-релизы правоохранителей. Совершали преступления, но при этом находились на воле и на своих постах. Стало быть, не было этакой политической отмашки и команды сверху, мол, «задержать», рассуждают люди.
Так ли это? Почему нельзя реально бороться с коррупцией? Действительно ли нужно ждать команды сверху, чтобы «достать папочку» на очередного коррупционера с полки? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Если рассматривать историю человечества, коррупция процветала «во все времена и во всех народах». На этот факт указал Михаил Иванов - председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», более 20 лет проработавший в органах МВД СССР и Российской Федерации. Коррупционные дела, действительно, расследуют, по словам собеседника, долго и кропотливо. Эта работа, естественно, занимает время.
К слову, вопрос о перспективах победы над коррупцией натолкнул Михаила Иванова на мысли об истории. «Люди хотели и Город Солнца создать, где всё будет идеалистически, как в раю. Но извините, и в раю Адам яблоко съел. Хотя ему и запрещали», - поделился размышлениями собеседник.
Экс-начальник УВД по Псковской области, генерал-майор полиции Борис Говорун, тем временем, признался, что от новостей о коррупционерах и их деяниях, внутри у него всё кипит. А вот вопрос о том, как реально победить коррупцию, у собеседника вызвал смех. По его словам, для того, чтобы это явление исчезло, должно сойтись много факторов. Ну а пока ситуация выглядит так...
И винить в создании этой непобедимой коррупционной махины Борис Говорун считает правильным само государство. «Что от народа зависит? Народ государство выбирает, оно вот руководит так», - отметил собеседник.
О том, что «при действующем политическом строе коррупцию не победить», - говорит и Николай Кузьмин - депутат Завеличенской волости Псковского района, член Бюро Псковского «Яблока», внесённый Минюстом в список иноагентов. По его мнению, сейчас «все из высших чиновников друг с другом повязаны». И в стране создана некая «круговая порука», при которой тех, кто играет не по правилам, изгоняют.
На каждого коррупционера есть своя папка с компроматом, которая ждёт своего часа, чтобы «сойти с полки». Подобную точку зрения озвучил и экс-главный редактор газеты «Псковский антикоррупционный фронт» Павел Николаев. А вот почему эти папки достают не сразу, по готовности, а только в переломные моменты? Это уже другой вопрос.
Гуманными методами победить коррупцию нельзя. А методами, которые практикуются в Азии, вроде расстрела коррупционеров, - вполне можно, уверен Павел Николаев.
А вот у председателя Общественного совета при региональном УМВД Джемала Малышева мнение иное. Он отметил, что коррупция была даже при Сталине, известном своими жестокими методами. Будет она и в азиатских странах, пусть не в таких масштабах… Но будет до тех пор, пока не разберутся с причинами взяточничества и не поменяют законодательство. О наличии «папок с компроматом» собеседник рассуждать не взялся, но заверил, что коррупционные дела, действительно, расследуются долго. Ведь нужно на 200% быть уверенным - кого и в чём обвиняешь.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
«Коррупция - опасное явление, которое дискредитирует всю сущность государственного управления», - с таких слов начал уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Взяточничество омбудсмен назвал грубым нарушением прав граждан, а поведение коррумпированных чиновников сравнил с нарушением трудовых обязательств (ведь именно народ является «работодателем» для чиновников - об этом косвенно говорит Конституция).
То, что в последнее время коррупционные скандалы стали всё чаще всплывать в информационном поле, Дмитрий Шахов не стал связывать с тем, что эти дела ждали своего часа. А объяснил эту тенденцию тем, что лица, «занимающиеся коррупционными делишками», старательно маскируют свои преступления. Информацию о них правоохранители копят и подтверждают железными доказательствами постепенно.
Подводя итог сказанному нашими собеседниками, отметим, что в победу над коррупцией большинство из них сегодня не верит. Часть уверяет, что корни взяточничества в самой государственной системе. Другие сомневаются в существовании каких-то «папок с компроматом» на чиновников и отмечают, что волна задержаний - лишь совпадение. Совпадение, которому предшествовала долгая и кропотливая работа правоохранителей.
Светлана Пикалёва