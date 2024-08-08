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Борьба с коррупцией – бессмысленная и беспощадная

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

В будущем, когда наши дети оглянутся назад, они ахнут: «Разве вы не видели, что денежная система порождала подкупы и взятки, разве это было не очевидно?» Вы ответите: «Нет, ведь мы выросли в этой системе, мы ничего другого не знали»

Жан Фреско, американский футуролог

Последние недели наблюдаю очередной виток т.н. борьбы с коррупцией в России. Мошенников и взяточников в промышленных количествах поставляет министерство обороны. Зрелище душераздирающее – убеленные сединами генералы расстаются с мягкими креслами уютных кабинетов и стройными рядами заезжают в СИЗО.

Эта процедура многих приводит в восторг – потирая руки и скрежеща челюстями, граждане рассуждают, дескать, наконец-то, дождались, началась в России настоящая охота на взяточника. Теперь-то уж никто не уйдет от карающего меча правосудия, а «папочка» у товарища майора на всех имеется.

Фото: yaostrov.ru

Честно признаться, я этот восторг не разделяю. Не первый год живу в России, поэтому «борьбу с коррупцией» я видел очень много раз. Это не борьба, дамы и господа, а третьесортная клоунада, с давно заезженным сценарием и заранее известным результатом. Все происходило сотни раз в истории страны, при монархии, анархии, тоталитарном коммунизме, а итог всегда был один – грусть и разочарование. Почему?

Потому что не надо питать иллюзии и ставить заведомо недостижимые цели. Например, Россия не может стать чемпионом мира по футболу – это аксиома. Германия может, Бразилия, Испания, а Россия – нет. Постоянно приходится слышать, как чиновники обещают сделать Россию передовой IT-державой. Как бы нам того ни хотелось, но и это – несбыточная мечта. Нужно уметь ставить изобретения на поток, а русская земля, как хорошо известно, «кулибиных» и «быстрых разумом Невтонов» рождать умеет, а потом не понимает, что с ними делать. Условный Сикорский, безусловно, мог родиться в России. Но стать гением серийного авиастроения он сумел, переехав в западный мир. Какой-нибудь Тайвань, размером с половину Псковской области, из любого пластикового стаканчика налаживает промышленное производство микрочипов, а мы, в России, постоянно заняты изобретением колеса.

Так же и с коррупцией. Каждый раз, на очередном витке борьбы с ней, происходит повторение многократно пройденного. Эта борьба – иллюзия, лишенная какого бы то ни было смысла. Реально ведь никакой борьбы нет и быть не может.

Например, сейчас на наших глазах происходит мощный генералоцид. Чуть ли не каждый день на нары присаживается очередной высокопоставленный военачальник, в основном, конечно, по линии снабжения. Главный армейский строитель, главный тыловик, главный по вещевому снабжению, ответственный за инновационное развитие в Минобороны – это лишь наиболее заметные из числа арестованных и обвиненных в коррупционных преступлениях.

Народ наш, незамысловатый, такое, конечно, любит. Что ни говори, приятно, когда по телеку в федеральных новостях рассказывают и показывают, как высокомерного тучного генерала запихивают в «черный воронок». Злорадствуем. Но согласитесь, вся эта мышиная возня не имеет ничего общего с настоящей борьбой с казнокрадством. Ведь невозможно в здравом уме предположить, что о мздоимстве военачальников следственные органы узнали только в 2024 году. Да они и сами, в скупых пресс-релизах, не скрывают, что вот этот находится в разработке с 2017 года, а тот и вовсе с 2012-го. Т.е. система многие годы знала, что конкретный высокопоставленный чиновник нечист на руку, но ничего не предпринимала. Государственный муж продолжал воровать, ему это годами сходило с рук. И все прекрасно понимают, в чем тут причина. В том, что «не было команды». Мы ведь по-прежнему живем в стране телефонного права – правоохранители знают, что человек по уши погряз в коррупции, но дело не заводят, ждут команды сверху. Пока ее нет, чиновник неприкосновенен для простого смертного.

Дмитрий Булгаков (источник: ru.wikipedia.org)

Вот, например, экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков – целый генерал армии. Посмотрите, сколько у этого господина со спесивым выражением лица орденов и медалей, больше, чем у советских маршалов победы — вся грудь в крестах. Такое ощущение, что он при Бородино был и Берлин брал, причем дважды — первый раз еще с генералом Чернышевым при матушке-императрице Елизавете. В Минобороны генерал Булгаков отвечал за тыловое обеспечение, с должности был по-тихому убран осенью 2022 года. Еще пару недель назад он был в касте неприкосновенных, попробовал бы кто-то «покрошить батон» на этого героя-орденоносца – мигом бы загремел под статью за дискредитацию ВС РФ. Но прошла команда сверху, и вот уже генерал армии – фигурант уголовного дела, говорят, деятельно сотрудничает со следствием.

Или взять генерала Шестерова – вот этот колоритный мужчина во всем зеленом в Минобороны отвечал за инновационное развитие. Не будем тут иронизировать, но как-то так вышло, что и он, по мнению следствия, оказался мошенником. И никто ведь не верит, что это выяснилось в результате оперативно-розыскных мероприятий, а не потому, что кто-то, принимающий решения, дал команду открыть уголовное дело.

Владимир Шестеров (Фото: Минобороны России)

Схема экстраполируется по всей вертикали власти. Например, был такой в администрации города Пскова чиновник Александр Грацкий. Молодой, перспективный, вышестоящие начальники оказывали ему доверие, повышали по службе. Критика г-на Грацкого вызывала раздражение. Как вдруг, в одночасье, карета превращается в тыкву, выясняется, что этот Грацкий был матерым взяточником, к рукам которого липло все, что плохо лежало, от дорогих тачек до массажных кресел. Все разводят руками, «ай-ай-ай, кто бы мог подумать». А в кулуарах, на условиях анонимности, информированные источники в правоохранительных органах говорят, что им давно была известна сущность этого Грацкого, и «папочка» на него имелась, только санкции не было. Как дали добро, тут же было организовано красочное маски-шоу с задержанием в предбаннике городской администрации. А «папочки», хитро ухмыляясь, добавляет все тот же информированный источник, у нас на всех имеются…

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Согласитесь, такой подход – это не борьба с коррупцией, а ритуальное принесение сакральных жертв. Да и как тут будешь бороться, если коррупция в России – самая настоящая вещь в себе. Давайте посмотрим правде в глаза.

В публичной плоскости ее, разумеется, осуждают. Но, скорее, стереотипно и по инерции. К ней относятся как к плохой погоде — явлению негативному, но независящему от людей.

Коррупция в массовом сознании приемлема – это есть медицинский факт. «Не берет тот, кому не дают», — твердо уверенны граждане страны. И попробуй опровергни. В пользу этого и печальный опыт самого известного российского борца с коррупцией, который так и не смог увлечь идеей массы, а у многих вызывал искреннее раздражение постоянным выпячиванием этой темы.

Коррупция в России неизбежна. Мы же понятия не имеем, как без нее жить. Не существует сознательного исторического опыта у России без коррупции. Царь и великий князь Иван Васильевич Грозный казнил приближенных за растраты. Масштабы казнокрадства генералиссимуса Меншикова в эпоху Петра Первого вошли в поговорку. Воровали даже при Сталине, хотя, казалось бы, реалии того времени должны были останавливать.

Коррупция удобна. И власти, и народу. Ею можно оправдать почти любую общественную и государственную проблему. Определение «пьют и воруют», приписываемое Карамзину, служит универсальным и исчерпывающим ответом.

Коррупция удобна и борьбой с ней, ведь процесс в этом деле важнее результата. Побеждать явление нет необходимости, а сам факт борьбы стравливает общественный негатив и в очередной раз убеждает ядерный электорат власти, что с коррупцией борются, и в этот раз уже точно всех пересажают.

Так если борьба бессмысленна и беспощадна, не проще ли коррупцию как-то принять и узаконить? И перестать уже имитировать борьбу. Признать, что казнокрадство – наша традиционная ценность, хоть и негативного плана, зато потрадиционнее многих. А для умиротворения граждан, периодически проводить показательные «посадки» чиновников – жертвы, кстати, можно определять в государственной лотерее в прямом эфире федеральных телеканалов. Бешеная популярность такому шоу обеспечена. Представьте: крутится барабан, выпадает сектор – Минпромторг или губернатор Новгородской области. В следующем раунде разыгрывают, какой департамент министерства или регионального правительства должен будет выдать чиновника для показательной гражданской казни. Ну а в финальном туре уже звучат фамилия и должность. После чего в студию входят крепкие суровые мужчины в черных кожаных плащах а-ля Глеб Жеглов и уводят дрыгающегося в истерике чиновника под радостный рев толпы. Как это выглядит, можно посмотреть в старом добром фильме «Бегущий человек» Пола Майкла Глейзера.

Это, разумеется, ирония. Но она не отменяет того факта, что в России нет и не предвидится настоящей борьбы с коррупцией. Под ее видом народу скармливают дешевый суррогат в виде сакральных жертв системы. Насытившись ими, система возвращается на круги своя, ничуть не очистившись, все такой же – насквозь коррумпированной. И снова, на какое-то время, наступает затишье, напрягшиеся чиновники расслабляются и возвращаются к привычным повседневным практикам. А это значит, что на этот круг мы будем заходить снова и снова, бессчетное число раз. «День сурка», из которого пока совершенно не просматривается выход.

Константин Калиниченко