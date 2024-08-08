Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
Без срока давности
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
Розыгрыш билетов «Ози: Голос джунглей» 
Другой век псковских аграриев
обзор
«Чистая вода» в Псковской области
«Банщикам» закон не писан?
новый взгляд на бизнес
урок этикета в общественной бане
О сохранении лесов лесов и водоёмов
привлекательность работы на земле
Жизненно важный онлайн
гранты для фермеров
Константин Калиниченко Публикаций: 333
08.08.2024 17:100 Борьба с коррупцией – бессмысленная и беспощадная 01.08.2024 18:403 Спорт и политика: олимпийский баттхерт 26.07.2024 17:241 Реплика Константина Калиниченко: Культ поклонения микроблогерам 25.07.2024 16:580 Байденофилия и Трампомания 11.07.2024 18:198 Новый мусорный путь Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 02.08.2024 14:3710 Интерактив: В Пскове забыли про День ВДВ 01.08.2024 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 01.08.2024 13:193 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 03.08.2024 21:430 Еще шесть псковичей погибли в ходе СВО 06.08.2024 20:483 Массовое ДТП произошло на улице Генерала Маргелова в Пскове
Блоги / Константин Калиниченко

Борьба с коррупцией – бессмысленная и беспощадная

08.08.2024 17:10|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

В будущем, когда наши дети оглянутся назад, они ахнут: «Разве вы не видели, что денежная система порождала подкупы и взятки, разве это было не очевидно?» Вы ответите: «Нет, ведь мы выросли в этой системе, мы ничего другого не знали»

Жан Фреско, американский футуролог

Последние недели наблюдаю очередной виток т.н. борьбы с коррупцией в России. Мошенников и взяточников в промышленных количествах поставляет министерство обороны. Зрелище душераздирающее – убеленные сединами генералы расстаются с мягкими креслами уютных кабинетов и стройными рядами заезжают в СИЗО.

Эта процедура многих приводит в восторг – потирая руки и скрежеща челюстями, граждане рассуждают, дескать, наконец-то, дождались, началась в России настоящая охота на взяточника. Теперь-то уж никто не уйдет от карающего меча правосудия, а «папочка» у товарища майора на всех имеется.

Фото: yaostrov.ru

Честно признаться, я этот восторг не разделяю. Не первый год живу в России, поэтому «борьбу с коррупцией» я видел очень много раз. Это не борьба, дамы и господа, а третьесортная клоунада, с давно заезженным сценарием и заранее известным результатом. Все происходило сотни раз в истории страны, при монархии, анархии, тоталитарном коммунизме, а итог всегда был один – грусть и разочарование. Почему?

Потому что не надо питать иллюзии и ставить заведомо недостижимые цели. Например, Россия не может стать чемпионом мира по футболу – это аксиома. Германия может, Бразилия, Испания, а Россия – нет. Постоянно приходится слышать, как чиновники обещают сделать Россию передовой IT-державой. Как бы нам того ни хотелось, но и это – несбыточная мечта. Нужно уметь ставить изобретения на поток, а русская земля, как хорошо известно, «кулибиных» и «быстрых разумом Невтонов» рождать умеет, а потом не понимает, что с ними делать. Условный Сикорский, безусловно, мог родиться в России. Но стать гением серийного авиастроения он сумел, переехав в западный мир. Какой-нибудь Тайвань, размером с половину Псковской области, из любого пластикового стаканчика налаживает промышленное производство микрочипов, а мы, в России, постоянно заняты изобретением колеса.

Так же и с коррупцией. Каждый раз, на очередном витке борьбы с ней, происходит повторение многократно пройденного. Эта борьба – иллюзия, лишенная какого бы то ни было смысла. Реально ведь никакой борьбы нет и быть не может.

Например, сейчас на наших глазах происходит мощный генералоцид. Чуть ли не каждый день на нары присаживается очередной высокопоставленный военачальник, в основном, конечно, по линии снабжения. Главный армейский строитель, главный тыловик, главный по вещевому снабжению, ответственный за инновационное развитие в Минобороны – это лишь наиболее заметные из числа арестованных и обвиненных в коррупционных преступлениях.

Народ наш, незамысловатый, такое, конечно, любит. Что ни говори, приятно, когда по телеку в федеральных новостях рассказывают и показывают, как высокомерного тучного генерала запихивают в «черный воронок». Злорадствуем. Но согласитесь, вся эта мышиная возня не имеет ничего общего с настоящей борьбой с казнокрадством. Ведь невозможно в здравом уме предположить, что о мздоимстве военачальников следственные органы узнали только в 2024 году. Да они и сами, в скупых пресс-релизах, не скрывают, что вот этот находится в разработке с 2017 года, а тот и вовсе с 2012-го. Т.е. система многие годы знала, что конкретный высокопоставленный чиновник нечист на руку, но ничего не предпринимала. Государственный муж продолжал воровать, ему это годами сходило с рук. И все прекрасно понимают, в чем тут причина. В том, что «не было команды». Мы ведь по-прежнему живем в стране телефонного права – правоохранители знают, что человек по уши погряз в коррупции, но дело не заводят, ждут команды сверху. Пока ее нет, чиновник неприкосновенен для простого смертного.

Дмитрий Булгаков (источник: ru.wikipedia.org)

Вот, например, экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков – целый генерал армии. Посмотрите, сколько у этого господина со спесивым выражением лица орденов и медалей, больше, чем у советских маршалов победы — вся грудь в крестах. Такое ощущение, что он при Бородино был и Берлин брал, причем дважды — первый раз еще с генералом Чернышевым при матушке-императрице Елизавете. В Минобороны генерал Булгаков отвечал за тыловое обеспечение, с должности был по-тихому убран осенью 2022 года. Еще пару недель назад он был в касте неприкосновенных, попробовал бы кто-то «покрошить батон» на этого героя-орденоносца – мигом бы загремел под статью за дискредитацию ВС РФ. Но прошла команда сверху, и вот уже генерал армии – фигурант уголовного дела, говорят, деятельно сотрудничает со следствием.

Или взять генерала Шестерова – вот этот колоритный мужчина во всем зеленом в Минобороны отвечал за инновационное развитие. Не будем тут иронизировать, но как-то так вышло, что и он, по мнению следствия, оказался мошенником. И никто ведь не верит, что это выяснилось в результате оперативно-розыскных мероприятий, а не потому, что кто-то, принимающий решения, дал команду открыть уголовное дело.

Владимир Шестеров (Фото: Минобороны России)

Схема экстраполируется по всей вертикали власти. Например, был такой в администрации города Пскова чиновник Александр Грацкий. Молодой, перспективный, вышестоящие начальники оказывали ему доверие, повышали по службе. Критика г-на Грацкого вызывала раздражение. Как вдруг, в одночасье, карета превращается в тыкву, выясняется, что этот Грацкий был матерым взяточником, к рукам которого липло все, что плохо лежало, от дорогих тачек до массажных кресел. Все разводят руками, «ай-ай-ай, кто бы мог подумать». А в кулуарах, на условиях анонимности, информированные источники в правоохранительных органах говорят, что им давно была известна сущность этого Грацкого, и «папочка» на него имелась, только санкции не было. Как дали добро, тут же было организовано красочное маски-шоу с задержанием в предбаннике городской администрации. А «папочки», хитро ухмыляясь, добавляет все тот же информированный источник, у нас на всех имеются…

Согласитесь, такой подход – это не борьба с коррупцией, а ритуальное принесение сакральных жертв. Да и как тут будешь бороться, если коррупция в России – самая настоящая вещь в себе. Давайте посмотрим правде в глаза.

В публичной плоскости ее, разумеется, осуждают. Но, скорее, стереотипно и по инерции. К ней относятся как к плохой погоде — явлению негативному, но независящему от людей.

Коррупция в массовом сознании приемлема – это есть медицинский факт. «Не берет тот, кому не дают», — твердо уверенны граждане страны. И попробуй опровергни. В пользу этого и печальный опыт самого известного российского борца с коррупцией, который так и не смог увлечь идеей массы, а у многих вызывал искреннее раздражение постоянным выпячиванием этой темы.

Коррупция в России неизбежна. Мы же понятия не имеем, как без нее жить. Не существует сознательного исторического опыта у России без коррупции. Царь и великий князь Иван Васильевич Грозный казнил приближенных за растраты. Масштабы казнокрадства генералиссимуса Меншикова в эпоху Петра Первого вошли в поговорку. Воровали даже при Сталине, хотя, казалось бы, реалии того времени должны были останавливать.

Коррупция удобна. И власти, и народу. Ею можно оправдать почти любую общественную и государственную проблему. Определение «пьют и воруют», приписываемое Карамзину, служит универсальным и исчерпывающим ответом.

Коррупция удобна и борьбой с ней, ведь процесс в этом деле важнее результата. Побеждать явление нет необходимости, а сам факт борьбы стравливает общественный негатив и в очередной раз убеждает ядерный электорат власти, что с коррупцией борются, и в этот раз уже точно всех пересажают.

Так если борьба бессмысленна и беспощадна, не проще ли коррупцию как-то принять и узаконить? И перестать уже имитировать борьбу. Признать, что казнокрадство – наша традиционная ценность, хоть и негативного плана, зато потрадиционнее многих. А для умиротворения граждан, периодически проводить показательные «посадки» чиновников – жертвы, кстати, можно определять в государственной лотерее в прямом эфире федеральных телеканалов. Бешеная популярность такому шоу обеспечена. Представьте: крутится барабан, выпадает сектор – Минпромторг или губернатор Новгородской области. В следующем раунде разыгрывают, какой департамент министерства или регионального правительства должен будет выдать чиновника для показательной гражданской казни. Ну а в финальном туре уже звучат фамилия и должность. После чего в студию входят крепкие суровые мужчины в черных кожаных плащах а-ля Глеб Жеглов и уводят дрыгающегося в истерике чиновника под радостный рев толпы. Как это выглядит, можно посмотреть в старом добром фильме «Бегущий человек» Пола Майкла Глейзера.

Это, разумеется, ирония. Но она не отменяет того факта, что в России нет и не предвидится настоящей борьбы с коррупцией. Под ее видом народу скармливают дешевый суррогат в виде сакральных жертв системы. Насытившись ими, система возвращается на круги своя, ничуть не очистившись, все такой же – насквозь коррумпированной. И снова, на какое-то время, наступает затишье, напрягшиеся чиновники расслабляются и возвращаются к привычным повседневным практикам. А это значит, что на этот круг мы будем заходить снова и снова, бессчетное число раз. «День сурка», из которого пока совершенно не просматривается выход.

Константин Калиниченко

Теги: #коррупция #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как обходитесь без горячей воды в период отключения?
В опросе приняло участие 130 человек
08.08.2024, 17:340 Блиц-турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд состоится в Пскове 08.08.2024, 17:340 Показы Фестиваля правильного кино прошли в Великих Луках  08.08.2024, 17:300 Полицейские задержали подозреваемых в нанесении 900 граффити с рекламой наркотиков на стены зданий в Пскове 08.08.2024, 17:280 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 августа
08.08.2024, 17:140 Кражу велосипеда из подъезда раскрыли в Невеле 08.08.2024, 17:100 Борьба с коррупцией – бессмысленная и беспощадная 08.08.2024, 17:060 Узнать о быте предков в XVI веке смогут псковичи на историческом празднике «Воевода Шуйский» 08.08.2024, 17:050 «Три мудреца»: Деградация политического класса? ВИДЕО
08.08.2024, 17:040 ТОС формирует новые аллеи на улице Бульвар в городе Дно 08.08.2024, 17:001 Президент РФ подписал закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов 08.08.2024, 16:570 Действия трижды судимого пьяного водителя пресекли подростки в Пскове 08.08.2024, 16:500 «Кросс нации» состоится в Великих Луках 21 сентября
08.08.2024, 16:450 Выставка, в которой переплелось всё 08.08.2024, 16:420 Великолучанин заплатит штраф за избиение полицейского 08.08.2024, 16:400 Поток туристов в Псковскую область увеличился на 14% 08.08.2024, 16:290 Пенсионер в джинсовой куртке пропал в Пскове
08.08.2024, 16:250 Путин подписал закон о штрафах за треш-стримы 08.08.2024, 16:200 «Эхономика»: Аркадий Мурылев о защите прав псковских предпринимателей. ВИДЕО 08.08.2024, 16:100 Строительную компанию в Псковской области обязали вернуть более 7 млн рублей банковской гарантии 08.08.2024, 16:000 Координационный кабинет для детей с редкими заболеваниями откроется в детской областной больнице в Пскове
08.08.2024, 15:510 Опрос ПЛН-ТВ: занимаются ли псковичи самолечением? 08.08.2024, 15:430 Фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове переходит на новый режим работы с 12 августа 08.08.2024, 15:390 Дизайн-код для ларьков готовятся принять в Пскове 08.08.2024, 15:270 Старинный дом купца Трофимова собираются отремонтировать в Гдове
08.08.2024, 15:180 Три новых артиста пополнили труппу Великолукского драмтеатра 08.08.2024, 15:090 Памятник культовой игре «Тетрис» установят в Москве 08.08.2024, 15:020 Три человека погибли в ДТП на трассе «Псков» в Гатчинском районе 08.08.2024, 14:590 Выплаты на школьную форму нуждающиеся многодетные семьи в Псковской области получат к 15 августа 
08.08.2024, 14:530 Спрос на смартфоны в золотом цвете вырос в Пскове – аналитики 08.08.2024, 14:450 Почти в два раза могут поднять цены на аренду для размещения ларьков в Пскове 08.08.2024, 14:364 «Дневной дозор»: почему россиянам американские выборы интереснее отечественных? 08.08.2024, 14:280 Метеорный поток запечатлел астрофотограф в Изборске. ФОТО
08.08.2024, 14:171 Арбитражный управляющий «Евро-Керамики» потребовала привлечь к субсидиарной ответственности Владимира Панченко и Николая Рассадина 08.08.2024, 14:110 Историями псковских предприятий предлагают поделиться представителям трудовых династий 08.08.2024, 14:030 С какими проблемами сталкиваются псковские предприниматели, рассказал бизнес-омбудсмен 08.08.2024, 13:590 Капремонт проведут в филиале Псковской облветлаборатории в Великих Луках
08.08.2024, 13:450 Страдающего деменцией пожилого великолучанина нашли живым 08.08.2024, 13:360 Аркадий Мурылев: Состояние бизнеса в Псковской области улучшается 08.08.2024, 13:271 Молодёжь в дефиците 08.08.2024, 13:160 Каждый четвертый пскович ничего не знает о цифровом рубле — опрос
08.08.2024, 13:060 Четыре автомобиля повредил пьяный водитель в Пскове. ФОТО 08.08.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: деградация политического класса? 08.08.2024, 13:020 Злоумышленники обманули пожилых великолучанок и завладели их деньгами 08.08.2024, 12:561 Сотрудница великолукского СИЗО повредила связки на работе
08.08.2024, 12:530 Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от «Солар» 08.08.2024, 12:490 «Никогда не видел подобного»: вилохвоста букового обнаружили в псковских лесах 08.08.2024, 12:410 Администрация Пскова заказала снос свыше 35 аварийных домов 08.08.2024, 12:330 Почти пять тысяч боровиков собрали грибники в лесах по трассе Псков - Гдов
08.08.2024, 12:240 В связи с отключением серверов YouTube происходит сбой в видеотрансляциях с эфиров радио «ПЛН FM» 08.08.2024, 12:111 Число нуждающихся в льготных лекарствах пациентов с онкологией растет в Псковской области  08.08.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» о защите прав псковских предпринимателей 08.08.2024, 12:020 Житель Псковской области осужден на 9 лет за попытку диверсии
08.08.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 8 августа 08.08.2024, 11:540 До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 9 августа 08.08.2024, 11:441 Видеохостинг YouTube перестал работать у россиян на компьютерах 08.08.2024, 11:380 «Три мудреца»: Деградация политического класса?
08.08.2024, 11:280 Страдающий деменцией пожилой мужчина в вельветовых брюках пропал в Великих Луках 08.08.2024, 11:190 Новые для России клещевые паразиты вызывают у псковичей сыпь и пятна 08.08.2024, 11:110 ТОС в Пыталово обновил лестницу и подходы к сараям жильцов 08.08.2024, 11:020 «Эхономика»: Аркадий Мурылев о защите прав псковских предпринимателей
08.08.2024, 10:550 Школьники в Пскове войдут 1 сентября в обновленные образовательные учреждения — Геннадий Иойлев 08.08.2024, 10:460 «Рыба - качественная»: Роспотребнадзор отчитался о проверках морепродуктов на полках псковских магазинов  08.08.2024, 10:370 «Вам позвонят!»: как мошенники обманывают псковичей 08.08.2024, 10:260 «Зверье мое»: Что нужно знать о морских свинках. ВИДЕО
08.08.2024, 10:150 Яблочный турнир и фолк-коллективы ждут псковичей на первой ярмарке «Лешуга» 08.08.2024, 10:060 Всемирный день кошек отмечают 8 августа 08.08.2024, 09:580 Житель Псковской области лишился свободы из-за отказа выполнять общественно полезные работы 08.08.2024, 09:490 Рассрочку предлагают сделать бесплатной
08.08.2024, 09:400 Жилой дом горел в Невеле из-за небезопасной эксплуатации газового оборудования 08.08.2024, 09:300 Свыше 30% работающих псковичей гуляют в обеденное время — опрос 08.08.2024, 09:151 Российские школьницы научатся обороне в рамках заменившего ОБЖ предмета 08.08.2024, 09:000 Проверять и уничтожать подозрительные посылки разрешат транспортным компаниям
08.08.2024, 08:402 Дворники и учителя получают самые низкие зарплаты в России 08.08.2024, 08:200 О самых частых проблемах со зрением рассказал детский офтальмолог 08.08.2024, 08:000 Ремонт в Родинской средней школе завершат к новому учебному году 08.08.2024, 07:400 80% загородных домов строятся с использованием ипотеки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru