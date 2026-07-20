Как выбрать идеальный огурец и сохранить его хруст, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

В управлении Роспотребнадзора по Псковской области дали подробные рекомендации по выбору, мытью и хранению огурцов.
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Как выбрать в магазине и на рынке
Специалисты советуют оценивать овощ в магазине или на рынке по трем критериям:
- Щупаем: огурец должен быть твердым, без мягких бочков;
- Смотрим: цвет — ровный, без пятен и трещин;
- Нюхаем: аромат свежести, без запаха подвальной сырости.
Если огурцы в упаковке — внутри не должно быть конденсата.
Что должно насторожить:
- Темные пятна — начался процесс гниения;
- Морщинки на боках — огурец потерял влагу и увядает;
- Светлые матовые пятна под блестящей кожицей — будет горько;
- Любой посторонний запах, особенно кисловатый.
Как правильно мыть
Главное правило — никакого мыла. Достаточно проточной прохладной воды и щетки для овощей, чтобы смыть воск и грязь. Если есть опасения по поводу «химии», можно замочить огурцы на десять минут в холодной воде с ложкой уксуса, а затем тщательно сполоснуть.
Как сохранить хруст на неделю
Огурцы любят прохладу +5…+6 градусов и высокую влажность (90–95%). Идеальное место — ящик для овощей в холодильнике.
Чего делать нельзя:
- Мыть огурцы заранее — вода смывает естественный защитный слой, и они портятся в разы быстрее;
- Хранить в полиэтиленовых пакетах — создается парниковый эффект. Лучше использовать стеклянную банку с каплей воды на дне, деревянную миску или просто завернуть каждый огурец в бумажное полотенце;
- Класть рядом с помидорами, яблоками и дынями — эти плоды выделяют этилен — газ старения, который испортит хрустящие огурцы за пару дней.
Совет от Роспотребнадзора — ешьте местные огурцы. Они вкуснее, дешевле и точно свежие.