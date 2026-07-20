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Как выбрать идеальный огурец и сохранить его хруст, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

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В управлении Роспотребнадзора по Псковской области дали подробные рекомендации по выбору, мытью и хранению огурцов.

Изображение сгенерировано ИИ

Как выбрать в магазине и на рынке

Специалисты советуют оценивать овощ в магазине или на рынке по трем критериям:

  • Щупаем: огурец должен быть твердым, без мягких бочков;
  • Смотрим: цвет — ровный, без пятен и трещин;
  • Нюхаем: аромат свежести, без запаха подвальной сырости.

Если огурцы в упаковке — внутри не должно быть конденсата.

Что должно насторожить:

  • Темные пятна — начался процесс гниения;
  • Морщинки на боках — огурец потерял влагу и увядает;
  • Светлые матовые пятна под блестящей кожицей — будет горько;
  • Любой посторонний запах, особенно кисловатый.
«И никогда не пробуйте немытые овощи на рынке!» — предупреждают в ведомстве.

Как правильно мыть

Главное правило — никакого мыла. Достаточно проточной прохладной воды и щетки для овощей, чтобы смыть воск и грязь. Если есть опасения по поводу «химии», можно замочить огурцы на десять минут в холодной воде с ложкой уксуса, а затем тщательно сполоснуть.

Как сохранить хруст на неделю

Огурцы любят прохладу +5…+6 градусов и высокую влажность (90–95%). Идеальное место — ящик для овощей в холодильнике.

Чего делать нельзя:

  • Мыть огурцы заранее — вода смывает естественный защитный слой, и они портятся в разы быстрее;
  • Хранить в полиэтиленовых пакетах — создается парниковый эффект. Лучше использовать стеклянную банку с каплей воды на дне, деревянную миску или просто завернуть каждый огурец в бумажное полотенце;
  • Класть рядом с помидорами, яблоками и дынями — эти плоды выделяют этилен — газ старения, который испортит хрустящие огурцы за пару дней.

Совет от Роспотребнадзора — ешьте местные огурцы. Они вкуснее, дешевле и точно свежие.

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