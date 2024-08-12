Общество

Конный поход «Александрова дорога» прибудет в Гдовский район 24 августа

24 августа в деревню Самолва Гдовского района снова прибудет конный поход «Александрова дорога». В этом году он посвящен 300-летию со Дня перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор Псковской области, председатель попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Зрителей ждёт большое конное представление – наездники будут состязаться в ратных умениях, владении оружием и мастерстве джигитовки, а также пройдут показательные бои.

На территории праздника будет разбит исторический лагерь реконструкторов из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Соснового Бора, Москвы и Владимира.

Здесь же будут торговые ряды, исторические мастер-классы, лучный тир и специальная детская площадка, на которой ребята смогут поучаствовать в потешных боях, рассказал Михаил Ведерников.

Напомним, идея проведения исторической реконструкции конного похода впервые была реализована в 2021 году, в годовщину 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Тогда поход прошел по двум особо охраняемым природным территориям: национальным паркам «Плещеево озеро» и «Валдайский». В прошлом году реконструкция была посвящена походу Александра Невского 1241–1242 годов и 780-летию победы в битве на Чудском озере. Тогда 20 конных дружинников преодолели 1,3 тыс км и прошли через территории уже четырех особо охраняемых природных территорий Российской Федерации, включая национальные парки «Лосиный остров», и «Себежский». В рамках проекта был снят 6-серийный документальный фильм «Александрова дорога». Его уже посмотрели 7 млн зрителей.

В 2023 году проект приурочен к 760-летию со дня кончины Александра Невского.