Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новый взгляд на бизнес
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
Легкий пар: венчаем вениками
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
Другой век псковских аграриев
Закрытый показ «Ворон»
Как создать ТОС
Работа на заводе
«Банщикам» закон не писан?
обзор
гранты для фермеров
привлекательность работы на земле
 
 
 
ещё Общество 12.08.2024 17:052 Кристина Ларченко из Пскова вошла в топ-3 самых красивых замужних женщин России 15.08.2024 10:001 Псковский электромашиностроительный завод приглашает на работу 15.08.2024 09:440 День археолога празднуют в России 15.08.2024 09:290 Каждый четвёртый пскович сожалеет об оформлении кредита — опрос 15.08.2024 09:150 Продажи банок и закаточных машин говорят о снижении интереса к домашнему консервированию 15.08.2024 09:000 Более 1000 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
 
 
 
Самое популярное 13.08.2024 07:000 С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 13.08.2024 17:464 Кто и зачем закрыл популярный бассейн в Пскове 12.08.2024 17:052 Кристина Ларченко из Пскова вошла в топ-3 самых красивых замужних женщин России 10.08.2024 18:519 Люди без еды и воды стоят в пробке на границе с Латвией в Псковской области больше суток 13.08.2024 20:271 Три женщины-водителя госпитализированы в результате ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День археолога празднуют в России

15.08.2024 09:44|ПсковКомментариев: 0

Археологи России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник 15 августа. 

Фото: «Археологическое общество Псковской области» / «ВКонтакте»

Существует несколько версий истории возникновения этого праздника. По одной из них, традиция отмечать 15 августа День археолога сложилась в России в 1930‑х годах по инициативе профессора Владислава Равдоникаса, который с 1934 по 1959 год руководил экспедицией на раскопках поселения «Старая Ладога» в окрестностях Ленинграда (Санкт‑Петербурга). По легенде, в экспедиции существовало строгое правило — отмечать только серьезные даты и праздники. Когда повода не нашлось, в другие экспедиции были направлены телеграммы: «Поздравляем с Днем археолога», пишет Calend.ru.

По другой версии, праздник зародился в Новгородской экспедиции в начале 1940-х годов, когда во время раскопок 15 августа студентам‑археологам захотелось отдохнуть. Они пришли к руководителю экспедиции Арциховскому и заявили, что сегодня большой праздник — день рождения Буцефала, коня Александра Македонского, и надо бы его отметить. Праздник отметили, как полагается, а потом повод забылся, и день рождения Буцефала стал Днем археолога.

Многие археологи считают, что дата праздника связана с днем рождения выдающегося ученого Татьяны Пассек (1903-1968), который сначала широко отмечали только в ее собственной экспедиции, а потом празднование 15 августа постепенно перешло и к другим.

Археология — (от греческого archaios — древний и logos — учение) — наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала — порой больше, чем это можно себе представить.

Среди знаменитых археологических открытий — руины храма Артемиды Эфесской — одного из семи чудес света античного мира; гробница фараона Тутанхамона в Египте; саркофаги в Долине царей; остатки легендарного Лабиринта — дворца Минотавра; клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки; курган Куль-Оба; китайская «Терракотовая армия»; мумия женщины, погребенной около 2600 года до н.э.; австралопитек Люси...

В России археология стала развиваться с эпохи Петра I, который в 1714 году издал указ о том, чтобы «все собирали на местах разные древности». В этом же году в Петербурге был основан первый российский государственный публичный музей — Кунсткамера, для которого собирались древние находки. Начались раскопки курганов с исследовательскими целями, производилась реставрация отдельных памятников.

В середине XIX века в Санкт-Петербурге было основано Санкт-Петербургское археологическо-нумизматическое общество. Его возглавил президент Академии художеств герцог Максимилиан Лейхтенбергский, у которого был опыт самостоятельных археологических раскопок в Египте. На первом этапе существования общество ограничивало себя классической археологией и современной нумизматикой, в основном стран Запада. В 1849 году общество было переименовано в «Императорское археологическое Общество», а в 1924 году оно вошло в состав Академии истории материальной культуры.

Важным событием в развитии археологических исследований в России стало основание Императорской Археологической Комиссии графом С. Г. Строгановым на основе Комиссии для расследования древностей. В 1859 году император Александр II утвердил положение об Императорской Археологической комиссии, положив начало первому государственному учреждению отечественной археологии. После революции 1917 года Комиссия была реорганизована в Институт истории материальной культуры, позднее слившийся с Академией Наук.

День археолога, как и многие другие профессиональные праздники, имеет свои традиции. Одна из них связана с проведением традиционного археологического мероприятия (сценарии которого весьма разнообразны) — Посвящения в археологи новичков, пройдя который, они считаются принятыми в ряды профессиональной братии, из «археолухов» становясь настоящими археологами.

Теги: #археологи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы эскалации конфликта с распространением на территории РФ?
В опросе приняло участие 167 человек
15.08.2024, 10:110 Гражданина Молдовы поймали на госгранице в Себеже без документов и выдворили за пределы РФ 15.08.2024, 10:001 Псковский электромашиностроительный завод приглашает на работу 15.08.2024, 09:560 «Гайд-парк»: Алексей Форш о депутатской деятельности и работе в Центре председателей МКД и ТОС 15.08.2024, 09:480 Пропавший в псковском садоводстве «Черняковицы-2» пенсионер найден живым
15.08.2024, 09:440 День археолога празднуют в России 15.08.2024, 09:290 Каждый четвёртый пскович сожалеет об оформлении кредита — опрос 15.08.2024, 09:150 Продажи банок и закаточных машин говорят о снижении интереса к домашнему консервированию 15.08.2024, 09:000 Более 1000 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
15.08.2024, 08:401 Прибыль российских предприятий выросла на 13% 15.08.2024, 08:202 Минобрнауки планирует уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах 15.08.2024, 08:000 В школьных учебниках и детских книгах изменят шрифты 15.08.2024, 07:400 Строительные леса устанавливают на фасад Троицкого собора в Пскове
15.08.2024, 07:200 Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян в РФ 15.08.2024, 07:000 Эксперт рассказала о новой уловке мошенников перед 1 сентября 14.08.2024, 22:580 Тюнингованный Toyota Mark II оказался на зеленой зоне в Пскове после столкновения с синим фургоном на Чудской 14.08.2024, 22:000 Первокурсники Псковского филиала Университета ФСИН России узнали историю создания вуза
14.08.2024, 21:520 Роспотребнадзор запустил «горячую линию» в преддверии нового учебного года 14.08.2024, 21:460 Туман с видимостью до 500 метров ожидается утром в Псковской области 14.08.2024, 21:420 Земельный участок сельхозназначения изъяли из собственности ООО «Коммунар» в Гдовском районе 14.08.2024, 21:400 Системы безопасности для отечественных автомобилей в РФ импортозаместят лишь наполовину 
14.08.2024, 21:310 Жительница Новоржевского района зарезала сожителя и сядет в тюрьму 14.08.2024, 21:250 Группа «Вольный ветер» выступит в Пскове на историческом празднике «Воевода Шуйский» 14.08.2024, 21:200 Художников в мультипликации вскоре заменят нейросетями, заявил IT-эксперт 14.08.2024, 21:170 Пенсионер ушел в лес и пропал в псковском садоводстве «Черняковицы-2»
14.08.2024, 21:090 Себежанин ответит в суде за открытое похищение суши 14.08.2024, 21:001 Псковичам предлагают пройти образовательные программы от Тавриды.АРТ в Крыму 14.08.2024, 20:560 Мать троих детей предстанет перед судом в Пскове за кражу денег с найденной карты 14.08.2024, 20:490 Школьница из Пскова отправилась наблюдать запуск ракеты с космодрома Байконур
14.08.2024, 20:400 Дипломом участника шахматного матча награжден ветеран псковской исправительной колонии 14.08.2024, 20:270 Конный поход «Александрова дорога» прибудет в Гдовский район 24 августа 14.08.2024, 20:200 Органный концерт пройдет в церкви Святого Петра в Печорах 14.08.2024, 20:170 Стипендии для будущих муниципальных служащих планируют ввести в Псковской области
14.08.2024, 20:090 Шестеро не вставших на учет бывших мигрантов в Пскове получили повестки в военкомат 14.08.2024, 20:000 Жителей великолукской деревни обеспечили качественной питьевой водой благодаря приставам 14.08.2024, 19:510 Опубликована музыкальная программа псковского фестиваля «Лешуга» 14.08.2024, 19:361 В прямом эфире радио «ПЛН FM» круглый стол: 25 лет эпохи Владимира Путина. ВИДЕО
14.08.2024, 19:250 СК проводит проверку по факту падения пятилетнего ребенка из окна многоэтажки в Пскове 14.08.2024, 19:120 Брусника поспела в лесах Псковской области 14.08.2024, 19:080 Бесплатные встречи и лекции по керамической скульптуре проведут для псковичей 14.08.2024, 18:460 Ребенок погиб в результате падения из окна в Пскове
14.08.2024, 18:400 Выставка «Край родной» открылась в центре народного творчества в Пскове 14.08.2024, 18:290 Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств по всей России 14.08.2024, 18:150 Псковская таможня: Качество контроля перемещаемых товаров физическими лицами не снижается 14.08.2024, 18:000 Пешеходный мост отремонтировали в Новосокольниках
14.08.2024, 17:470 Новое оборудование получили ветлечебницы Опочки и Пушкинских Гор по госпрограмме  14.08.2024, 17:360 Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Ушаков 14.08.2024, 17:250 Банк России рассказал об инфляционном давлении в июле 14.08.2024, 17:145 «Дневной дозор»: Реально ли победить коррупцию?
14.08.2024, 17:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 августа 14.08.2024, 17:020 «Беседка»: Сдать кровь — спасти жизнь. ВИДЕО 14.08.2024, 16:530 Фиолетовый гриб из Красной книги обнаружили псковичи 14.08.2024, 16:460 МегаФон с начала года отразил свыше 2400 DDoS-атак
14.08.2024, 16:380 В Великолукском районе установили карантинную зону из-за сорняка 14.08.2024, 16:350 «Дело вкуса»: новая жизнь «Мажора» 14.08.2024, 16:270 Россиянина подозревают в стрельбе по окнам многоэтажки в ответ на замечание о шуме 14.08.2024, 16:150 Пьяный невельчанин убил женщину ударом ноги и ответил в суде
14.08.2024, 16:075 Виктор Антонов: Сегодня критиковать власть не надо, потому что руководство находится в сложном положении 14.08.2024, 15:550 Почему нельзя становиться донором натощак, рассказала главврач псковской станции переливания крови 14.08.2024, 15:500 Жители домов на улице Венской под Псковом жалуются на отсутствие дворового освещения 14.08.2024, 15:420 До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 августа
14.08.2024, 15:201 Дмитрий Хритоненков: Главный капитал любой страны – это человек 14.08.2024, 15:140 Псковичка Анастасия Сичкаренко получила титул «Миссис достояние России» 14.08.2024, 15:060 Минфин предлагает сократить в России число госслужащих 14.08.2024, 14:550 Станция переливания крови дарит подарки и дает выходной псковским донорам
14.08.2024, 14:471 Елена Косенкова: 2008 год – пик всех наших ожиданий в экономике 14.08.2024, 14:410 Псковича подозревают в краже шести тонн рельсов под Гатчиной 14.08.2024, 14:330 В фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья» стартует акция на сыр 14.08.2024, 14:180 «PRO-ПРАВО»: «Своими силами» боремся с мошенничеством
14.08.2024, 14:111 Оборонно-промышленный комплекс может выпускать продукцию двойного назначения — Александр Козловский 14.08.2024, 14:030 Проведено комплексное научное исследование Мальского монастыря 14.08.2024, 13:551 Каждый пятый родитель в Пскове считает условия договоров на целевое обучение в вузах слишком жесткими — опрос 14.08.2024, 13:540 Александр Козловский помог подготовиться к школе детям из великолукской многодетной семьи
14.08.2024, 13:380 Средний возраст доноров назвала главврач псковской станции переливания крови 14.08.2024, 13:350 Почему северное сияние перестало быть северным? 14.08.2024, 13:250 Специалисты Псковской области поделились с херсонскими коллегами опытом обеспечения деятельности мировых судей 14.08.2024, 13:170 В Госдуме предлагают приравнять к вредной работе профессию учителя
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru