Общество

Регионам грозит дефицит таксистов с сентября

Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», которая представляет интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей, обратилась к главе кабмина Михаилу Мишустину. Общественники просят сдвинуть дату вступления в силу нового требования для отрасли — к 1 сентября таксистам следует оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Он должен защитить клиентов таксистов во время поездки.

Для того, чтобы получить такой документ, водителям нужно иметь разрешение на работу такси. Его получили далеко не все, уточнил глава ассоциации Валерий Корнеев. Он упомянул, что, по данным агрегаторов, в такси сейчас работают 2,5 млн человек: 1,5 млн приходится на самозанятых водителей, а оставшееся число — на тех, кто сотрудничает с таксопарками.

По данным Минтранса, из числа самозанятых водителей получили разрешение на деятельность только 21 тыс. человек, то есть 1,5% от общего числа. От работников таксопарков — 600 тысяч человек, то есть 60%, в основном, это москвичи, уточнил Валерий Корнеев. То есть почти 25% получили необходимые для работы документы, пишут «Известия».

Для того, чтобы получить разрешение на работу в такси, нужно выполнить несколько пунктов, как того требует 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа…». Например, перекрасить автомобиль в те цвета, которые установлены в конкретном регионе, в столице это белый цвет с желтой полосой, пояснил Валерий Корнеев.

На этом сложности таксистов не заканчиваются: им нужно иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. Где водители должны их проходить в таком динамичном режиме, неясно — в РФ нет инфраструктуры для того, чтобы самозанятые водители могли выполнить эти условия. По этой причине разрешение на работу получают, в основном, сотрудники таксопарков.