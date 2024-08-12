Общество

Суперлуние наблюдали ночью жители европейской территории России

Суперлуние могли наблюдать жители европейской территории России минувшей ночью, сообщает Telegram-канал «Метеодневник | Новости погоды».

Фото: Telegram-канал «Метеодневник | Новости погоды»

Суперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг планеты.

Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Ранее псковичи могли наблюдать сближение Юпитера и Марса.