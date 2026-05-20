 
Общество

13% псковичей испытывают стресс на работе из-за поведения коллег — опрос

0

Самым частым источником стресса на работе является поведение коллег, признались 13% псковичей в открытом опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob. 

Самым частым источником стресса на работе является поведение коллег, признались 13% псковичей. Токсичность, склоки, грубость и сплетни — то, что раздражает больше всего. На втором месте — отношение руководителя к подчиненным, этот вариант отметили 11% участников опроса. Тех, кого беспокоит непрофессионализм руководства, — 8%. Четвертую строчку делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия — по 6%.

В качестве главной темы для переживаний 4% голосов набрали авралы, по 3% — перегрузки, клиенты, бардак в процессах, безделье, размытые задачи и низкая зарплата. 14% псковичей не испытывает стресс на работе.

Мужчины более остро реагируют на некомпетентность начальства и чаще отмечают непрофессионализм сослуживцев. Женщины же больше страдают от поведения коллег и руководства, а также от клиентов и общей неорганизованности.

В опросе, который проходил с 20 апреля по 7 мая, приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026