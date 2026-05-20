13% псковичей испытывают стресс на работе из-за поведения коллег — опрос

Самым частым источником стресса на работе является поведение коллег, признались 13% псковичей. Токсичность, склоки, грубость и сплетни — то, что раздражает больше всего. На втором месте — отношение руководителя к подчиненным, этот вариант отметили 11% участников опроса. Тех, кого беспокоит непрофессионализм руководства, — 8%. Четвертую строчку делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия — по 6%.

В качестве главной темы для переживаний 4% голосов набрали авралы, по 3% — перегрузки, клиенты, бардак в процессах, безделье, размытые задачи и низкая зарплата. 14% псковичей не испытывает стресс на работе.

Мужчины более остро реагируют на некомпетентность начальства и чаще отмечают непрофессионализм сослуживцев. Женщины же больше страдают от поведения коллег и руководства, а также от клиентов и общей неорганизованности.

В опросе, который проходил с 20 апреля по 7 мая, приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане.