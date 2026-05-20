В Пскове бывшая свекровь не смогла взыскать с невестки почти 400 тысяч рублей

Бывшая свекровь обвиняет бывшую невестку в незаконном обогащении на почти 400 тысяч рублей. Она обратилась в Псковский городской суд, но там отказали в удовлетворении иска, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование требований указано, что в 2019 году истец перечисляла денежные средства для покупки квартиры на банковскую карту своего сына, который в указанный период состоял в зарегистрированном браке с ответчиком, а также в 2023 году приобретала строительные материалы за свой счет для строительства дома сыну.

По утверждению истца, указанные денежные средства и строительные материалы использованы на приобретение и улучшение имущества (жилого дома и земельного участка), которое впоследствии, при разделе совместно нажитого имущества между супругами, перешло в собственность бывшей невестки.

Истец полагала, что ответчик без установленных законом оснований сберегла за ее счет имущество на сумму почти 400 тысяч рублей, в связи с чем просила суд взыскать указанную сумму в качестве неосновательного обогащения.

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 67 ГПК РФ, суд пришел к выводу о том, что истец не представила допустимых и достаточных доказательств, подтверждающих, что именно ответчик приобрела или сберегла имущество за счет истца без установленных законом или сделкой оснований.

Учитывая, что денежные средства перечислялись матерью своему сыну, а ответчик (бывшая супруга сына) не являлась получателем указанных перечислений, предоставленные истцом средства могли носить характер безвозмездной помощи члену семьи, что исключает их квалификацию как неосновательного обогащения на стороне ответчика.

На основании изложенного истцу отказано в удовлетворении иска.