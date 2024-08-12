Общество

Псковское отделение Социального фонда России запустило Telegram-чат для работодателей

Псковское отделение Социального фонда России запустило Telegram-чат для работодателей. Цель — консультационная и информационная поддержка страхователей по вопросам, входящим в компетенцию отделения СФР, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского отделения СФР.

Подключиться к чату для работодателей можно, перейдя по ссылке.

«Эксперты отделения СФР по Псковской области готовы помочь разобраться в вопросах персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, в вопросах по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по выплате пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — пояснила управляющий отделением Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

Консультации в чате проводятся в течение рабочего дня и носят общий характер. Ответы на вопросы, поступившие вне рабочего времени, а также в выходные или праздничные дни, размещаются в чате в течение следующего рабочего дня. Режим работы: понедельник-четверг — с 8:30 до 18:00, пятница — с 8:30 до 15:30.

Также вопросы можно задать в региональном контакт-центре для страхователей по телефону — 8 (8112) 70-02-01.