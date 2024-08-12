Общество

Псковичи стали активнее искать работу в преддверии осени

Жители Пскова и области стали активнее выходить на рынок труда и откликаться на вакансии в преддверии осени. За месяц на местном рынке труда новую работу или подработку искали более 10 тыс. соискателей. Это на 12% больше, чем месяцем ранее, сообщает пресс-служба hh.ru.

Жители Псковской и Калининградской областей чаще других в Северо-Западном федеральном округе сейчас ищут работу. Они увеличили активность на 12%. На втором месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Новгородской области, они увеличили свою активность на 11%, на третьем – соискатели из Вологодской области (по +9% новых резюме).

Самыми активными соискателями в Псковской области оказались представители индустрии спорта и красоты: число новых резюме за месяц здесь выросло на 26%. Также активно ищут работу на осень работники автобизнеса (+21% новых резюме). Соискатели из сферы науки и образования стали на 18% чаще искать новые места работы. Среди работников сферы туризма и общепита активность тех, кому нужна работа, выросла еще на 17%. Специалисты сектора строительства и недвижимости стали выходить на рынок труда на 13% чаще. Менее активными стали псковские сельхозработники, уменьшив свое желание найти работу на 4%.

«На рынке труда есть сезонные закономерности. В марте-апреле, как правило, работодатели активно ищут персонал, и тогда выбор вакансий огромен. Следующий "высокий сезон", когда конкуренция на рынке труда еще не так высока, а спрос на кадры уже велик, начинается в августе-сентябре, то есть прямо сейчас.

Сложность поиска работы зависит от количества вакансий и количества кандидатов. Идеальная ситуация — когда вакансий довольно много, а кандидатов мало. Такое происходит в феврале и в августе: эти месяцы «разогревают» рынок перед активными осенью и весной. Многие компании к этому времени уже запланировали бюджет на год, подвели итоги прошлого года либо полугодия и точно знают, кого, зачем и на какую зарплату искать. А вот соискатели к этому времени еще отходят от праздников и отпусков. Низкая конкуренция среди соискателей помогает быстрее найти подходящее место работы.

В разгар весны или осени ситуация накаляется. Вакансий становится больше, но больше и соискателей-конкурентов. Если вам важен выбор и количество возможностей, планируйте поиск работы на март-апрель или август-сентябрь-октябрь. В мае активность работодателей в поиске снижается из-за праздников, а в июне-июле — из-за отпусков. А осень – отличное время для поиска новой работы мечты» – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.