Общество

Премию 50 тысяч рублей начнут получать псковские педагоги за подготовку стобалльников и призеров всероссийских олимпиад

Премию в размере 50 тысяч рублей будут получать педагоги, подготовившие стобалльников по результатам ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад. Премия будет выплачиваться за каждого такого школьника. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на августовском педагогическом совете 20 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

«У нас отмечается кратный рост числа победителей и призеров всероссийских олимпиад. И причем это не случайный результат, а заметная тенденция. Два года назад у нас был один призер, в прошлом году шесть, в этом году пять призеров и один победитель», - сказал губернатор.

Все меры поддержки, которые были приняты на региональном уровне в Год педагога и наставника, будут сохранены в полном объеме.

«Сверх этого уже с текущего учебного года педагоги, которые подготовили призеров, победителей всероссийских олимпиад, а также стобалльников по результатам ЕГЭ, начнут получать заслуженную премию. Я думал, называть цифры или нет, но раз министр (просвещения России - ред.) назвал, назову. 50 тысяч рублей. Причем это будет за каждого такого ученика», - отметил Михаил Ведерников.