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Архив подготовил видео в юбилею Псковской области о развитии радиовещания в регионе

Государственный архив Псковской области подготовил видеоролик о развитии радиовещания в регионе в честь 80-летия Псковской области. В видео рассказали об истории завода «Пролетарий» и тех товаров, которые на нём выпускались.

Видео: сообщество «ВКонтакте» «Государственный архив Псковской области»

Впервые о радио в Пскове заговорили в 1923 году. И уже через год оно зазвучало для жителей этой территории. Радио носило название «Радиостанция особого назначения». Вещание велось из Москвы, а трансляция длилась не больше часа.

Но радиовещание развивалось. Стояла задача создать условия для получения радиосигнала в каждом населенном пункте.

В 1949 году на месте довоенного завода «Пролетарий» в Пскове был создан завод радиоприемников, а позднее его перепрофилировали в завод радиодеталей.