Общество

Псковское управление ФСБ: Наши сотрудники никогда не сообщают о причастии к уголовному делу по телефону

Сотрудники госбезопасности никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений, об этом сообщили представители пресс-службы управления ФСБ России по Псковской области в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Кроме того, не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым или обвиняемым», - отметили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично.

«Не верьте предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на безопасный счет. Сотрудники ФСБ не используют личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в раскрытии преступлений», - подчеркнули в ведомстве.