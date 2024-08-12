Общество

Борис Елкин: Мошенники создают фейковые аккаунты под моим именем

Глава города Пскова Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) предупредил о мошенниках, создающих его фейковые аккаунты.

«В последнее время большое количество фейковых аккаунтов было создано с идентификацией именно на меня, с моим биометрическими данными, представлялись от имени главы города Пскова Бориса Андреевича Елкина. В данном случае были несколько разных вариантов, когда к людям обращались, я заблаговременно предупредил своих сотрудников о том, что такие ситуации возможны и, конечно, многие потом меня переспрашивали, действительно ли это мой настоящий аккаунт», - рассказал глава города.

Есть несколько признаков, по которым можно идентифицировать аккаунт Бориса Елкина. «Если у вас есть мой номер телефона, соответственно, в любом мессенджере или в соцсетях вы об этом узнаете, увидите и сможете идентифицировать. Если там какой-то иной номер телефона, то скорее всего это не мой аккаунт, и стоит задуматься, спросить у своих руководителей или, если есть возможность, позвонить непосредственно мне и уточнить данную информацию», - пояснил глава Пскова.

Он рассказал, что было несколько эпизодов, когда мошенники выходили на рядовых сотрудников администрации города, а также на депутатов Псковской городской Думы и областного Собрания.

«Во-первых, с некоторыми людьми мы общаемся по-разному, соответственно, форма приветствия у всех происходит по-разному. Где-то в личной переписке мы можем общаться на "ты", где-то на "вы", где-то по имени и отчеству. И благодаря этому можно как-то идентифицировать, все-таки тот человек вам пишет или нет», - отметил глава Пскова.