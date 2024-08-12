Общество

Введенный 19 лет назад карантин по картофельной нематоде сняли в Порхове

В 10 личных подсобных хозяйствах в городе Порхове и Порховском районе отменен карантинный режим по золотистой картофельной нематоде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Карантин был введен в 2008 году. Общая площадь освобожденных от карантина земель составляет 1,51 га. Под контролем Россельхознадзора владельцы участков проводили мероприятия по локализации и ликвидации очагов нематоды. Сотрудники Россельхознадзора отобрали 20 почвенных образцов и направили их на лабораторные исследования. В результате исследований цисты нематоды с жизнеспособными личинками обнаружены не были.

Снятие карантина позволит владельцам подсобных хозяйств свободно использовать картофель, выращенный на этих участках, пояснили в ведомстве.