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Общество

Только 11% псковичей хотели бы получать зарплату в цифровых рублях — опрос

21.08.2024 09:47|ПсковКомментариев: 0

65% псковичей не хотят получать зарплату в цифровых рублях. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане.

Только 11% псковичей хотели бы получать зарплату в цифровых рублях: 7% — всю сумму, а 4% — только часть зарплаты.

Мужчины более лояльны к переменам (14% против 8% среди женщин). Горожане до 34 лет за зарплату в цифровых рублях чаще тех, кто старше. 65% не хотят получать зарплату в цифровом эквиваленте. 24% затруднились с ответом. 

Теги: #деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 77 человек
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