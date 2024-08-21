Общество

Только 11% псковичей хотели бы получать зарплату в цифровых рублях — опрос

65% псковичей не хотят получать зарплату в цифровых рублях. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане.

Только 11% псковичей хотели бы получать зарплату в цифровых рублях: 7% — всю сумму, а 4% — только часть зарплаты.

Мужчины более лояльны к переменам (14% против 8% среди женщин). Горожане до 34 лет за зарплату в цифровых рублях чаще тех, кто старше. 65% не хотят получать зарплату в цифровом эквиваленте. 24% затруднились с ответом.