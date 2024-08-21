Общество

Более 900 тонн гуманитарной помощи в Курскую область доставила «Единая Россия»

Более 900 тонн гуманитарной помощи в Курскую область доставила «Единая Россия». В помощи жителям участвуют уже 70 региональных отделений партии, в том числе из новых регионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Волонтёры, активисты «Единой России» и МГЕР работают в 29 пунктах временного размещения, сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«Мобильные бригады выезжают в пункты временного размещения в районах области. Мы помогли оборудовать более 40 ПВРов, обеспечив их техникой, продуктами, бытовой химией. Также молодогвардейцы выполняют адресные заявки», - отметил Владимир Якушев.

По его словам, идёт работа с эвакуированными жителями в штабе общественной поддержки «Единой России» по Курской области.

«Помощь оказывают наши юристы. Консультации получили более 8 тысяч человек. Также в штабе можно получить продуктовые наборы, их выдали свыше 5,5 тысячи жителей», - рассказал Владимир Якушев.

Напомним, «Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарные конвои для жителей региона, пострадавших от атаки Украины. В них – всё самое необходимое людям, от продуктов до генераторов для пунктов временного размещения.

На территории Курской области созданы волонтёрский и распределительный центры, где работают активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии». Они также оказывают помощь пострадавшим, разгружают, сортируют и доставляют гумпомощь в пункты временного размещения.

Задачу обеспечить всем необходимым жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, ранее поставил председатель партии Дмитрий Медведев.