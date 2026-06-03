С начала сезона в Псковском округе обработали более 200 гектаров от борщевика

С начала сезона в Псковском муниципальном округе обработали более 200 гектаров от борщевика Сосновского. В 2026 году планируется охватить почти 300 га, на что выделено около 5,7 млн рублей. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила глава округа Наталья Фёдорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Наталья Федорова отметила, что в рамках софинансирования из бюджета области и округа выделено порядка 5,7 миллиона рублей на борьбу с борщевиком. По её словам, муниципальные контракты с лицензированными компаниями, которые проводят обработку, были заключены в начале мая.

«Основным методом борьбы с борщевиком является химическая обработка, — пояснила глава округа. — На отдельных участках производится механическая обработка — то есть скашивание. За сезон будет проведено несколько циклов обработок и скашиваний, с учётом погодных условий и темпов роста растения».

Особое внимание уделяется территориям, находящимся в аренде или частной собственности. Отдел муниципального контроля провёл десятки выездов на участки, где правообладатели не предпринимают мер по уничтожению инвазивного растения.

Наталья Фёдорова напомнила о новых законодательных требованиях:

«С 1 марта текущего года вступил в силу Федеральный закон, согласно которому установлена обязанность правообладателей проводить мероприятия по охране окружающей среды от распространения опасных видов инвазивных (чужеродных) растений. Собственникам направлены соответствующие разъяснения. В случае уклонения от обязанностей дальнейшие действия будут производиться в рамках КоАП РФ», - заключила глава.