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Если хотим созидать, то надо объединять — главврач Детской областной больницы

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Модернизация инфраструктуры детской реабилитации и оснащение медицинских организаций современным оборудованием в рамках федеральных проектов стали главными целями реорганизации Детской областной клинической больницы и двух санаториев. Об этом сообщил главный врач ДОКБ Евгений Васильев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Медицинское учреждение теперь работает в новой структуре и включает три филиала. Первый филиал объединил бывший санаторий «Гороховое озеро». Второй филиал включает бывший детский ортопедический санаторий «Великолукский». Третий филиал представляет собой Великолукское подразделение, в состав которого входят детская городская больница и детская городская поликлиника Великих Лук.

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Главный врач пояснил, что изменение статуса учреждений необходимо для развития системы здравоохранения региона. Евгений Васильев отметил, что ранее два филиала выполняли функцию только санаториев, а теперь регион активно развивает направление детской реабилитации.

«В отношении больниц существуют федеральные проекты, по которым можно эффективно оснащать учреждения, а для санаториев таких проектов нет. В этих санаториях оборудованию уже десятки лет, оно устарело, и нам необходимо двигаться в ногу со временем», — заявил собеседник ПЛН.

Руководитель больницы также указал на экономические преимущества реорганизации. По его словам, включение санаториев в систему обязательного медицинского страхования привлечет дополнительные инвестиции, позволит повысить заработную плату специалистам и улучшить качество пребывания детей в лечебных учреждениях.

Евгений Васильев признал, что управление семью адресами по территории Псковской области создает административные трудности, однако подчеркнул важность этих изменений для жителей области. Свою позицию он аргументировал необходимостью объединения ресурсов для созидания.

«Мы же присоединяли Крым, правда ведь? Как вы думаете, было проблематично это для нашего правительства? Но для жителей Крыма это же польза, правда ведь? То же самое и здесь. Если хотим созидать, то надо объединять. Это единственный способ, другого способа нет», — резюмировал главный врач ДОКБ.
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Васильев Евгений Сергеевич

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Детской областной клинической больницы

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