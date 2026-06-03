Фотофакт: Поэтическую поляну в «Михайловском» готовят к Пушкинскому празднику

На Праздничной (Поэтической) поляне в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» идёт подготовка к LX Пушкинскому празднику поэзии (Дням пушкинской поэзии и русской культуры).

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, для удобства гостей на поляне скошена трава и проведена повторная обработка от клещей. Сейчас ведётся ремонт исторической сцены, на которой состоятся выступления поэтов и писателей, возводится большая сцена для симфонического оркестра и показа оперы «Евгений Онегин». Отдельно строится сцена для фольклорных коллективов.

На поляне появились сказочные фигуры — иллюстрации к пушкинским произведениям. Близ автомобильной стоянки у входа на поляну развёрнута выставка «…Я могу творить», посвящённая 200-летию окончания пушкинской ссылки.

Напомним, что именно на Поэтической поляне в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 6 июня развернутся самые яркие события LX Пушкинского праздника поэзии.