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«Великий, могучий»: Пушкин и народный язык

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Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл программ «Великий, могучий», в котором ведущая Юлия Магера вместе с экспертами раскрывает тайны русского языка. 

Для всех ценителей русской словесности приближается самый главный день календаря — 6 июня, когда мы празднуем День русского языка, он же день рождения Александра Пушкина. Тот, как известно - «наше все», и каждый филолог скажет, что современный русский литературный язык ведет свой отсчет от творчества Пушкина. Но и у этого творчества есть корень, и лежит он в псковской земле — это местный говор. Новый выпуск программы «Великий, могучий» будет посвящен связи творчества Пушкина с народным языком. В частности, с пословицами и поговорками, послужившими для поэта источником вдохновения. 

В студии обсудят разницу между санями и дровнями, способ царевны войти в незнакомый дом, что означает важность генерала — мужа Татьяны, выяснят, как «выпить на лоб» и когда Пушкин использовал в переписке «мельничную» терминологию. Ведущая Юлия Магера исследует отражение псковского говора в творчестве Пушкина вместе с Вячеславом Козминым, кандидатом филологических наук и хранителем музея «Пушкинская деревня» музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Слушайте «Великий, могучий» Завтра, 4 июня, в 8.13. Повтор в 18.31. Видеотрансляцию из студии можно будет посмотреть в группе ПЛН «ВКонтакте», на Rutube-канале ПЛН-ТВ и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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