Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с финалистками конкурса «Миссис Россия 2024»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия 2024» прошел в большом концертном зале Фольклорного центра «Москва». В нем приняли участие 39 представительниц разных регионов России, в том числе конкурсантки из Псковской области.
Гости сегодняшнего эфира:
Об опыте участие в финале национального конкурса красоты «Миссис Россия 2024» они расскажут в беседе с Артемом Татаренко.
Телефон прямого эфира — 56-73-72.