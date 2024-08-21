Общество

Предприятия «Фармация» и «Спецавтохозяйство» реорганизуют в Великих Луках

Несколько муниципальных предприятий реорганизуют в Великих Луках. Такое решение было принято в ходе очередного заседания Великолукской городской Думы сегодня, 21 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Реорганизация коснется предприятий «Фармация», «Спецавтохозяйство», «Аварийно-ремонтный участок», «Радист», «Дорожно-строительное управление города Великие Луки», «ЕРКЦ» и «Школьное питание». В организациях уже провели инвентаризацию и аудиторскую проверку. В ходе заседания гордумы будет утвержден вопрос об имуществе преобразованного муниципального предприятия.

«Существование и функционирование организаций под удар не ставится – речь идёт не о приватизации предприятий, а о преобразовании их в другие организационно-правовые формы», – отметили в гордуме.

Решение о реорганизации чиновники приняли для реализации федеральных законов «О внесении изменений в федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"» и «О защите конкуренции».