Общество

День офицера России отмечают 21 августа

День офицера России ежегодно отмечают в стране 21 августа.

Офицерский состав — лицо государства, её основа и опора. От профессионализма, опыта, грамотной тактики командиров зависит не только дисциплина и порядок, но и готовность к выполнению поставленных задач любыми подразделениями структуры государственной власти, в которых есть офицерский состав. А это значит, что в руках офицеров находятся безопасность и спокойствие страны.

Дата была выбрана неслучайно. 21 августа – канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации. Именно Государственный флаг подчеркивает направленность служения офицеров во благо государства, на обеспечение его безопасности и обороноспособности, он – объект равнения для каждого офицера, пишет Calend.ru.

Праздник существует уже несколько лет благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России», объединившей офицеров-ветеранов и служащих различных структур и ведомств России.