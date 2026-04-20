Специалисты Псковской областной клинической больницы поделились опытом на конференции в Гатчине

17 апреля делегация Псковской областной клинической больницы (ПОКБ) приняла участие во II очной конференции «Лучшие сестринские практики в клинике будущего», которая прошла в Гатчине. Об этом сообщили в группе ПОКБ в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Псковской областная клиническая больница / «ВКонтакте»

В состав делегации вошли заведующая эпидемиологическим отделом ПОКБ Светлана Мищенко, главная медицинская сестра ПОКБ Юлия Тареева, главная медсестра филиала «Псковский городской» Татьяна Илиеску и главная медицинская сестра филиала «Великолукский межрайонный» Наталья Демиденко.

 

Конференция объединила ведущих специалистов сестринского дела Северо‑Западного федерального округа. Участники обсудили кадровые стратегии по привлечению, удержанию и мотивации персонала, вопросы стандартизации рабочих процессов для среднего медперсонала, деловой этикет и коммуникацию с пациентами. Особое внимание уделили роли медсестёр в борьбе с антимикробной резистентностью, возможностям внедрения искусственного интеллекта в документооборот и уход за пациентами, а также безопасной инфузионной терапии и правилам сбора биоматериала.

Представители ПОКБ не только познакомились с новейшими подходами и лучшими практиками, но и активно обменялись профессиональным опытом с коллегами. 

