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Общество

Новый фонтан стал подарком городу Великие Луки к 858-летию

21.08.2024 15:43|ПсковКомментариев: 0

В сквере на улице Вокзальной в Великих Луках состоялось торжественное открытие нового пешеходного фонтана «Дружба». Событие приурочили к предстоящему 858-летию первого упоминания города в летописи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

В честь открытия фонтана в сквере прошел концерт «Адрес счастья — детство», который дал старт циклу праздничных мероприятий. На концерте выступили творческие коллективы города, а на территории детской площадки работали различные мастер-классы.

Посетил праздник и депутат Великолукской городской Думы, заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарёв. Он напомнил жителям, что преображение сквера стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

 

Также Сергей Агарёв поздравил всех собравшихся с приближающимся Днём города. В этот день в концерте под открытым небом приняли участие творческие коллективы города. Кроме того, на территории детской площадки работали различные мастер-классы.

Теги: #великие луки #фонтан
Источник: Псковская Лента Новостей
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