Общество

Выставка «Россия начинается здесь» пройдет в Пскове в рамках празднования 80-летия региона

Выставка «Россия начинается здесь» пройдет в Финском парке с 23 по 31 августа в рамках празднования 80-летия Псковской области. Гостей праздника ждет живая музыка, разнообразные угощения, мастер-классы, ярмарка мастеров. Об этом Театрально-концертная дирекция Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

Источник: Театрально-концертная дирекция Псковской области / Telegram

26 районов Псковского региона будут рассказывать о своих особенностях, туристической привлекательности, истории создания и культурном наследии. Участниками выставки «Россия начинается здесь» станут яркие музыкальные коллективы и исполнители - Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки «Псков», музыкальные группы «Лиза Матрешка» и RadioBand, проект «Детская Филармония», а также гости из Белоруссии.

«Целое Витебское подворье развернется на территории праздника, а завершим выставку грандиозным гастрономическим угощением», - рассказали в ТКД.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежь.