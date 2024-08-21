Общество

Псковички, украсившие пьедестал конкурса «Миссис Россия 2024», побывали в гостях у «ПЛН FM». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 августа.

Финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия 2024» прошел в большом концертном зале Фольклорного центра «Москва». В нем приняли участие 39 представительниц разных регионов России, в том числе конкурсантки из Псковской области.

Гости сегодняшнего эфира:

Николай Королев, директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» и «Мисс и Миссис Великие Луки 2024»,

Кристина Ларченко, «Миссис Россия 2024 гран-при»,

Евгения Морозова, «Первая вице-миссис Россия 2024»,

Анастасия Сичкаренко, «Миссис достояние России 2024».

Об опыте участие в финале национального конкурса красоты «Миссис Россия 2024» они рассказали в беседе с Артемом Татаренко.