Псковички, украсившие пьедестал конкурса «Миссис Россия 2024», побывали в гостях у «ПЛН FM». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 августа.
Финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия 2024» прошел в большом концертном зале Фольклорного центра «Москва». В нем приняли участие 39 представительниц разных регионов России, в том числе конкурсантки из Псковской области.
Гости сегодняшнего эфира:
Об опыте участие в финале национального конкурса красоты «Миссис Россия 2024» они рассказали в беседе с Артемом Татаренко.