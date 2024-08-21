Общество

Все образовательные учреждения Островского района готовы к новому учебному году

Учреждения образования Островского района готовы к новому учебному году. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Комиссионную проверку прошли 7 школ, 5 садиков и 3 учреждения дополнительного образования нашего района. Проверка охватила все ключевые аспекты: состояние зданий и территорий, готовность учебных помещений, столовых и пищеблоков, санитарное и противопожарное состояние и, конечно, безопасность и антитеррористическую защищенность.

«Отмечу, на подготовку сферы образования к новому учебному году из бюджета Островского района были выделены 1,7 млн рублей», - добавил глава района.