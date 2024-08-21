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Общество

Две девушки из Пскова участвуют в молодёжном форуме «Машук» в Ставрополе

22.08.2024 12:08|ПсковКомментариев: 0

Две девушки из Пскова принимают участие в молодёжном форуме «Машук», который проходит в Ставрополе. Псковский регион представляют Екатерина Казаковцева и Карина Чудакова, которые пробудут на форуме до 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области. 

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

Сейчас на форуме проходит вторая смена под названием «Мастерство», которая окончится 23 августа. В течение смены псковичкам предстоит пройти образовательную программу, поработать в командах, посетить экскурсии, мастер-классы, интеллектуальные игры и «Уроки о важном» с приглашёнными спикерами.

Площадка форума собрала на своей территории 2200 ярких молодых людей со всей страны из числа профессионалов сфер образования и воспитания в возрасте от 14 до 35 лет, а также молодых активистов Движения Первых.

«Смена идет насыщенно: десятки встреч с известными людьми, экспертные блоки, презентации лучших практик и форматов, групповая работа и публичные дискуссии», - поделилась своими впечатления Екатерина Казаковцева.

«Машук» сочетает в себе удивительные традиции и современные инновационные технологии, яркую инфраструктуру и умную планировку территории с первозданной природой, рассказали в комитете. 

«Очень рада, что попала на форум! Открытие прошло великолепно, получила много эмоций. Мы уже посетили экскурсию в Пятигорск. Побывали на "Уроке о важном" с представителями Федерации бокса России. Уверена, впереди ещё много полезного и интересного!» - сообщила участница из Пскова Карина Чудакова.

Теги: #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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