Общество

Акция «Три цвета моей страны» проходит в амфитеатре на псковской набережной

Патриотическая акция «Три цвета моей страны», посвященная Дню Государственного флага РФ, проходит в амфитеатре на набережной реки Великой в Пскове 22 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В программу мероприятия входит флешмоб с символикой праздника и изображение флага РФ с помощью красок.

Организаторами выступили управление культуры администрации города Пскова и Городской культурный центр.

Напомним, ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».

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В честь праздника по всей России также проходит акция «Цвета Родины». В Пскове - на площади Ленина с 12:00 до 19:00. Для горожан там работает тематическая фотозона, а также все желающие могут принять участие в плетении флага из лент.