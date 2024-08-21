Общество

Вера Емельянова пообщалась с родителями пациентов детской областной больницы

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко посетили Детскую областную клиническую больницу сегодня, 21 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Главный врач Евгений Васильев доложил о работе медицинских и хозяйственных подразделений учреждения, мерах по созданию комфортной среды для пациентов. Главврач рассказал о планах и перспективах развития больницы, работе по привлечению медицинских кадров, в том числе молодых специалистов. Только за последний месяц профессиональную команду пополнили врач-сурдолог, врач-паллиативной медицинской помощи, врач-педиатр.

Особое внимание в ходе визита было уделено отделению паллиативной медицинской помощи детям.

Вера Емельянова осмотрела палаты и пообщалась с родителями малышей. Работники отделения представили возможности медицинского и реабилитационного оборудования.

В отделении паллиативной медицинской помощи находятся самые тяжелые пациенты. Это дети с неизлечимыми заболеваниями или тяжелыми состояниями. Здесь им предоставляют комплекс медицинских вмешательств, которые помогают избавить от болезненных ощущений, облегчить другие тяжелые проявления заболевания. В отделении оказывают консультативную, психологическую и обучающую помощь родственникам больных с учетом текущего состояния пациентов и их индивидуальных особенностей, работает выездная патронажная служба.