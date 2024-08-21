Общество

30 детей покусали клещи в Псковской области за неделю

112 человек, в том числе 30 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей в период с 15 по 21 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 1707 клещей, в том числе снятых с пострадавших – 1695, из природных биотопов – 12.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,47%;

иксодовым клещевым боррелиозом – 24%;

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,6%;

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,7%.

В 2024 году зарегистрировано 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у двоих детей, 5 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у одного ребенка.

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2024 году был зарегистрирован 19 марта (в 2023 году – 26 марта).