Последствия непогоды устранили за ночь в Великих Луках

Энергетики и сотрудники коммунальных служб трудились всю ночь на ликвидации последствий стихии, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки. Специалисты устраняли аварии на сетях, спускали воду там, где это было необходимо.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
Кроме того, непогода повалила несколько деревьев. В Великих Луках накануне выпало обильное количество осадков, объём которых существенно превысил первоначальный прогноз синоптиков. Все службы работали в повышенном режиме.
Устранение последствий неблагоприятных погодных условий было произведено в нормативные сроки.