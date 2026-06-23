В возрасте 89 лет умер народный артист РСФСР и автор песен Михаил Ножкин

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, сыгравший в фильмах «Хождение по мукам» и «Ошибка резидента», умер в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
Фото: «РИА Новости» / Евгения Новоженина
В пресс-службе подчеркнули, что Ножкин был «истинным Патриотом и Гражданином», и отметили символизм дня его ухода — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны.
Кроме того, Михаил Ножкин был автором Гимна «Бессмертного полка» и ряда песен, таких как «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия», которые стали истинно народными, частью генетического кода Российского народа, резюмировали в пресс-службе, пишет «РИА Новости».