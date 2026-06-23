Новый врач-стажер, студент ординатуры приступил к работе в Порховской межрайонной больнице

Свой первый рабочий день начал врач-стажер, студент второго года ординатуры по специальности «Общая хирургия» Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Ивана Павлова Игорь Гаврилов вчера, 22 июня, со знакомства с командой Порховской межрайонной больницы. Об этом сообщила организация в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Порховская межрайонная больница / «ВКонтакте»

Вместе с главным врачом больницы Дмитрием Мельцером новый специалист познакомился с персоналом и материально-технической базой поликлиник и стационаров городов Порхов и Дно, а также провел рабочее совещание со своим наставником — врачом хирургом, заведующим хирургическим отделением филиала «Дедовичский» Василием Шевелюкиным.

Институт наставничества — это возможность быстрее погрузится в тонкости практической работы, в специфику работы медицинской организации и минимизировать стресс от перехода от учебы к самостоятельной, профессиональной деятельности.

По завершении практической подготовки Игорь Гаврилов в ближайшее время пополнит коллектив Порховской межрайонной больницы в качестве полноценного сотрудника.