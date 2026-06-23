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23% родителей 11-классников в Пскове одобряют ЕГЭ — опрос

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Среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob. В опросе, который прошел с 1 по 18 июня, приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители выпускников 11 классов псковских школ.

Среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%: «ЕГЭ не страшен. Страшно то, что им запугивают детей».

При этом процент противников современной системы аттестации школьников находится на уровне 69%:  «Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор — на заучивание и алгоритмизацию».

Экономически активное население в целом настроено более сдержанно: положительную оценку ЕГЭ дают лишь 17% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 56%.

Среди респондентов с высшим образованием доля противников ЕГЭ больше, чем среди обладателей среднего профессионального образования.

Чем старше участники опроса, тем меньше среди них сторонников ЕГЭ: среди молодежи до 35 лет доля положительных отзывов достигает 22%, тогда как среди респондентов 45+ одобряют единый экзамен только 12%.

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