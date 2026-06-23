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В России начнут блокировать товары на кассах, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья потребителей

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В России готовятся ввести механизм оперативной блокировки на кассах товаров, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья потребителей. Соответствующий законопроект, внесенный депутатами «Единой России», Госдума может рассмотреть в первом чтении уже сегодня, 23 июня. Инициатива получила поддержку правительства, профильных комитетов Госдумы по охране здоровья, а также по промышленности и торговле. Положительные отзывы на документ направили и большинство региональных законодательных собраний.

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«Действующее законодательство не обеспечивает немедленного прекращения реализации продукции при получении достоверных сведений о ее несоответствии обязательным требованиям. Контрольные мероприятия проводятся, как правило, с предварительным уведомлением контролируемого лица и согласованием с органами прокуратуры. За время, необходимое для проведения таких процедур, опасная продукция продолжает находиться в обороте и реализовываться потребителям», — приводятся доводы в пользу принятия новых норм в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что товары, подлежащие обязательной маркировке, отслеживаются в ГИС МТ «Честный знак». Однако сейчас нет механизма, позволяющего надзорным органам оперативно прекратить их оборот. В результате даже при выявлении опасной партии товара и выдаче предписания конкретному продавцу, такая продукция может продолжать реализовываться в других торговых точках, говорится в документе.

Цель законопроекта — создать правовой механизм, позволяющий незамедлительно останавливать продажу продукции при выявлении ее несоответствия обязательным требованиям. Для этого предлагается внести изменения в пять федеральных законов, включая нормы, регулирующие защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, торговую деятельность и государственный контроль (надзор), пишут «Известия».

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