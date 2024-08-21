Общество

На мероприятие «Юный спасатель» приглашают псковичей

Псковское областное отделение Российского детского фонда совместно с отделением Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области проведёт мероприятие «Юный спасатель». Псковской Ленте Новостей сообщили в детском фонде.

Познавательная встреча для детей и родителей состоится 31 августа (суббота) в «Доме молодёжи» (город Псков, улица Конная, дом №2). Начало в 12:00.

В преддверии нового учебного года и Международного дня пропавших без вести специалисты Национального центра напомнят детям такие важные правила:

как вести себя в опасной ситуации дома, на улице, в городе, в лесу;

что делать, чтобы предотвратить неприятности;

как действовать, чтобы спасти себя и близких.

Эти и другие важные темы добровольцы Национального центра и сотрудники МЧС разберут с детьми в игровой форме. А в конце мероприятия юных участников ждут сладкие сюрпризы от детского фонда.

Участие в мероприятии по предварительной записи. Записаться можно через личные сообщения сообщества детского фонда в «ВКонтакте» или по номеру телефона: 8-911-365-70-05.

Отметим, детский фонд уже проводил совместные мероприятия с отделением Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области. 20 июля состоялся «Семейный день БЕЗопасности», на котором специалисты отделения Национального центра помощи детям вместе с детьми повторили основные правила безопасности.