Стартовала запись на кастинг регионального конкурса «Мисс Россия»

Запись на кастинг регионального этапа конкурса «Мисс Россия» стартовала в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
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«Стань участницей шоу №1 в нашем регионе и выиграй сертификат на 100 000 рублей!» - призвали организаторы.
Кастинг объявляется для девушек с целью участия в региональном туре национального конкурса красоты «Мисс Россия» - конкурсе «Мисс Псков 2024».
Обязательные условия:
Предварительная регистрация доступна личным сообщением в группе «ВКонтакте» или по телефону: 8-911-350-19-14.