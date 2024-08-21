Общество

Организаторы конкурса «Миссис Псков 2024» объявили кастинг нового сезона

На конкурсе «Миссис Псков 2024» стартовал кастинг нового сезона, сообщили организаторы мероприятия Псковской Ленте Новостей

«Устали от рутины? Хочется красоты и праздника? Тогда вам к нам!» - призвали потенциальных кандидаток организаторы конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются замужние (разведенные) женщины в возрасте от 25 до 50 лет с детьми и без детей.

Всех конкурсанток ждут:

мастер-классы,

обучение дефиле, фотопозированию и актёрскому мастерству,

работа со стилистами,

профессиональные фотосессии,

участие в показах и светских мероприятиях,

съёмка в реалити-шоу,

волшебные преображения,

увлекательная работа с педагогами,

бесценный опыт по самосовершенствованию и развитию.

«Участвуйте в "Миссис Псков 2024"! Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - добавили организаторы.

Записаться на кастинг можно по телефону: 8-911-350-19-14. Также можно отправить личное сообщение в группу «ВКонтакте».

Напомним, об открытии приема заявок на конкурс красоты «Мисс и Миссис Псков 2024» ранее объявили в прямом эфире программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).