Общество

Прием заявок на конкурс красоты «Мисс и Миссис Псков 2024» стартовал в эфире «ПЛН FM»

В прямом эфире программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 августа, объявили об открытии приема заявок на конкурс красоты «Мисс и Миссис Псков 2024».

Директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» и «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» Николай Королев совместно с финалистками конкурса «Миссис Россия 2024» в прямом эфире дал обратный отсчет и объявил о начале сбора заявок нового сезона.

Напомним, финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия 2024» прошел в большом концертном зале Фольклорного центра «Москва». В нем приняли участие 39 представительниц разных регионов России, в том числе конкурсантки из Псковской области. Сегодня в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) они рассказали об опыте участия во всероссийском конкурсе.