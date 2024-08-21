Общество

Семерых бывших мигрантов в Пскове доставили в военкомат по результатам рейда

Сотрудниками Военного следственного отдела следственного комитета России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата города Пскова и СОБР проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению мужчин, прибывших из-за рубежа и получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе.

В результате проведенных мероприятий на территории строящихся объектов города Пскова проверено 12 граждан. Среди них выявили 7 граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, им вручили повестки и доставили в военный комиссариат.

Всем гражданам разъяснили ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.