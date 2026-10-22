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«Беседка»: Профилактика эмоционального выгорания среди педагогов интернатных учреждений

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Он станет продолжением разговора о проекте «Горящие сердца», который реализует команда Псковского регионального отделения Российского детского фонда и профессиональных психологов. Главная цель проекта – создать комплексную систему поддержки работников детских интернатных учреждений Псковской области, чтобы помочь им справиться с профессиональным и эмоциональным выгоранием и создать благоприятную атмосферу в коллективах для того, чтобы – в свою очередь – и работа с детьми шла более продуктивно.

Сегодня речь пойдет о синдроме эмоционального выгорания педагогов интернатных учреждений и о его профилактике. В этом вопросе ведущей Татьяне Ивановой помогут разобраться клинический психолог, гештальт-терапевт Елена Гончар и заместитель директора Опочецкой коррекционной школы-интерната по учебно-воспитательной работе Ольга Ильина. 

Каковы симптомы эмоционального выгорания? По каким причинам человек попадает в это тяжелое состояние? Почему эта проблема так актуальна в педагогической среде, в частности, у педагогов интернатных учреждений? Почему важно уделять внимание эмоциональному здоровью педагогов и какие компоненты должна включать система профилактики? 

Об этом и не только – в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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