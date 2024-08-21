Общество

«Великолукским благовестом» открылся День города в южной столице

24 августа Великие Луки отмечают 858-летие со дня первого упоминания в Новгородской летописи. Торжественное открытие Дня города традиционно состоялось у Свято-Вознесенского собора, где прошел «Великолукский благовест», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В церемонии приняли участие руководство города, представители РПЦ, почетные гости и сотни жителей Великих Лук. К собравшимся обратился глава города Николай Козловский.

«История Великих Лук неразрывно связана с прошлым и настоящим нашего отечества, насыщена яркими событиями и свершениями. Трудолюбие и талант жителей сделали город неповторимым и одним из самых привлекательных на Северо-Западе. Сегодня успехи нашего города связаны с экономикой и нашими знаменитыми земляками, заслуженными деятелями науки, культуры, образования, спорта, музыки и других сфер. Великие Луки - древний русский город со своими традициями, многие века являлся форпостом на западных рубежах государства российского», - отметил он и напомнил основные этапы истории города.

Николай Козловский подчеркнул, что Великие Луки являются крупным индустриальным, образовательным, спортивным центром, стабильно показывает хорошие экономические результаты. Ежегодно растут объемы промышленного производства и уровень заработных плат благодаря созданию в городе благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы. «Это результат труда и таланта жителей, взвешенной политики городской власти, поддержки регионального и федерального центра. В городе построен тот фундамент, который позволяет рассчитывать на дальнейшие развитие», констатировал глава Великих Лук. Он поблагодарил всех жителей за труд на благо развития города и региона, пожелал всем здоровья, мира, благополучия, а городу - дальнейшего процветания.

Затем Николай Козловский вручил атрибуты «Почетного гражданина города Великие Луки» епископу Великолукскому и Невельскому Сергию. Он удостоен данного звания решением Великолукской городской Думы от 21 августа 2024 года за большой личный вклад в культурно-просветительскую деятельность города и духовно-нравственное воспитание жителей.

«Великолукский благовест» на площади Вознесения продолжился награждением горожан памятной медалью «Великие Луки — город воинской славы», благодарственными письмами главы города Великие Луки, медалью «За любовь и верность», благодарственным письмом Ассоциации малых и средних городов России.

Творческую программу открытия праздника представили Заслуженный коллектив народного творчества камерный хор «Кант», Народный коллектив вокального ансамбля «Традиция», интерактивная площадка «Яблочный пирог от княгини Ольги» и вернисаж картин местных художников. После дегустации яблочного пирога почетные гости и руководители города отправятся на площадь Ленина для возложения корзин и цветов к стеле «Город воинской славы».

Праздничные мероприятия продолжатся в сквере имени Пушкина, где будет организована тематическая праздничная программа в рамках проекта книжного фестиваля для семейного чтения «Встречи на родине Михаила Ивановича Семевского» под названием «Всё начинается с семьи». В Петровском парке пройдёт ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

Также великолучан и гостей города ожидают фестиваль «Великолукский ранет», игровые площадки, фольклорные зарисовки, книжная аллея с представленными там известными издательствами Москвы и Петербурга, фотозоны и мастер-классы.

Кроме того, будет организована гастрономическая площадка с угощениями для великолучан и гостей города. На летней эстраде, начиная с половины третьего, будут организованы концертные программы с участием творческих коллективов города. Также сегодня в Великих Луках пройдут спортивные мероприятия, в том числе Всероссийский фестиваль «Семейная рыбалка».

Вечером на площади Ленина также запланирован концерт с участием приглашённых артистов. Завершится День города ночным свечением аэростатов на площади Матросова.