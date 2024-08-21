Общество

Андрей Беляев о праздновании Дня города Великие Луки: Достойно, ярко, самобытно!

«Достойно, ярко, самобытно. Именно так мы встречаем и отмечаем 858-летие нашего славного города Великие Луки!», - сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

«Образование, культура, спорт, промышленность. Наша формула успеха! И именно по такому принципу построена наша праздничная программа», - подчеркнул глава администрации Великих Лук.

Андрей Беляев отметил, что «город динамично развивается, планомерно улучшаются условия жизни великолучан» и выразил признательность «всем, кто трудится на благо Великих Лук».

«Пусть наша общая любовь к Великим Лукам, совместная созидательная работа на благо города и в дальнейшем будет обеспечивать его развитие и процветание», - добавил он.